Uedem: Motorradfahrer rutscht in den Gegenverkehr

Uedem. Ein 27-Jähriger aus Weeze verletzte sich bei einem Unfall in Uedem schwer. Er hatte die Kontrolle über sein Motorrad verloren.

Schwerer Unfall am frühen Donnerstagmorgen, 30. Juli: Gegen 5.20 Uhr verlor ein 27-Jähriger aus Weeze die Kontrolle über sein Suzuki-Motorrad und stürzte, als er von der Bahnhofstraße in Uedem nach rechts in den Südwall abbiegen wollte. Der Motorradfahrer rutschte über den Asphalt in den Gegenverkehr und prallte dort gegen den Fiat Talento eines 50-jährigen Gochers, der auf dem Südwall fuhr.

Mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus

Der 27-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Fahrer des Fiat und seine beiden Beifahrer blieben unverletzt.