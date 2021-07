Uedem: Ein Open-Air-Abend ersetzt das Schützenfest

Beim Schützenfest 2017 in Uedemerbruch war die Welt noch in Ordnung. Die Schützen präsentierten sich mit dieser Fotomontage. Corona war damals noch weit weg.

Uedemerbruch. Das kleine Dorf Uedemerbruch und die St. Hubertus Schützenbruderschaft feiern am Wochenende wenigstens ein Open-Air-Fest.

18 Monate ist es her, dass das kleine Dorf Uedemerbruch und die St. Hubertus Schützenbruderschaft zum Winterfest in die Villa Reichswald einladen konnten. Jetzt, Anfang Juli, fände unter normalen Umständen das Schützenfest in Uedemerbruch statt. Normal ist in diesem Sommer jedoch trotz niedriger Corona-Inzidenz immer noch sehr wenig. Deshalb hat sich der Vorstand der Bruderschaft eine Corona-konforme Alternative überlegt. Eine Kirmes „light“ soll es geben: Am kommenden Samstag, den 10. Juli, veranstalten die Schützen ein Open-Air-Konzert auf dem Dorfplatz.

Das Dörfchen Uedemerbruch. Foto: Archiv / Privat

Für gute Stimmung wird ab 20 Uhr das Duo „Two for You“ sorgen, das die Besucher des Uedemerbrucher Schützenfestes bereits in den vergangenen Jahren zum Tanzen brachte. Getanzt werden darf in diesem Jahr aber wohl noch nicht.

Zwischen 19 und 20 Uhr erfolgt der Einlass der 350 Gäste auf den Festplatz. Die Eintrittskarten gab es nur im m Vorverkauf. Eine Abendkasse gibt es nicht. Am darauffolgenden Sonntag, den 11. Juli, wird um 9.30 Uhr auf dem Festplatz ein Freiluft-Kirmesgottesdienst gefeiert. Daran soll sich ein gemütlicher Open-Air-Frühschoppen anschließen.

Mehr Infos unter st-hubertus-uedemerbruch.de.

