Tintenfisch hilft Frühchen jetzt auch am Niederrhein

Was hat ein Tintenfisch mit frühgeborenen Babys zu tun? Seine weichen Tentakeln sind es. Wenn ein Oktopus in der Nähe des winzigen Händchens eines Neugeborenen im Brutkasten liegt, „kann ein Frühchen eventuell vom Ziehen der lebenswichtigen Magensonden, Kabel und Schläuche abgelenkt werden. Denn das Neulegen ist immer sehr schmerzhaft, aufwendig und riskant“, erklärt Kathin Beck.

Sie ist Geschäftsführerin der „Oktopus für Frühchen Deutschland gemeinnützige UG“ (Unternehmensgesellschaft) und kam am Sonntag extra nach Bedburg-Hau, um Frauen aus dem Kreis Kleve beim Häkeln kleiner Tintenfische zu begleiten.

Oktopusse für Frühgeborene häkeln: v.l. Marita Dickenscheid (aus Hagen), Gabi Welling (aus Emmerich), Kathrin Beck (aus Willich), Tina Faulseit (aus Emmerich-Hüthum), Nadine Betz (aus Goch-Nierswalde), Kirstin Zohren (aus Goch), Heike Zimmermann (aus Schwalmtal). Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Hier im Kreis Kleve hat Nadine Betz aus Nierswalde das Netzwerk gestrickt. Denn im weiten Umkreis bis Trier gab es keine Häkelgruppe, die sich dieses Themas annahm, also machte sie es selbst. Sie rief über Facebook handarbeitsfreudige Menschen auf, die Oktopoden aus Baumwolle zu fertigen.

Erinnert an die Nabelschnur

Die Tentakeln könnten die Frühchen vielleicht an die Nabelschnur in Mamas Bauch erinnern, den sie viel zu früh verlassen mussten, lautet die These der häkelnden Frauen. Krankenhäuser gaben bereits Rückmeldung, dass mit dem zuverlässigen wolligen Begleiter im Inkubator die Babys und auch deren Herzschlag ruhiger seien.

Nach Absprache mit einer Anwaltskanzlei gibt die Organisation „Oktopus für Frühchen“ einen genauen Bodymaß-Index für den Häkel-Kopffüßler vor und Vorschriften für die Art der fusselfreien Wolle und des gestopften Wattebauches von etwa sechs Zentimetern Durchmesser, selbst für die Festigkeit – „er muss springen wie ein Tennisball“ – und die Länge der acht gedrehten Tentakeln im gekringelten und im gedehnten Zustand (20 cm).

Mehr häkeln bedeutet auch, weniger süßes Schnuppzeug essen

„Ich schaffe so vier bis fünf Oktis pro Woche abends beim Fernsehen“, sagt die erfahrene Nadine Betz. Es motiviert zum einen die gute Tat. „Aber mir ging es wie vielen anderen auch: Man weiß irgendwann nicht mehr, was man überhaupt noch häkeln soll. Mit Tüchern, Pullovern, Socken sind alle versorgt“, lacht sie. Dabei halte das Häkeln von zu viel süßem Schnuppzeug, vom Rauchen oder der Langeweile ab.

Der Greif-Reflex ist stark ausgebildet. Hier greift ein Frühchen nach den weichen Tentakeln eines gehäkelten Oktopusses. Foto: Oktopus für Frühchen Deutschland

Regional-Gründerin Nadine Betz produziert seit Mai die bunten Oktis, Gabi Willing aus Emmerich seit Sommer, Kirstin Zohren aus Goch kam im Herbst dazu und am Sonntag zum ersten Mal Tina Faulseit aus Emmerich. Frühchen-Mutter sind sie nicht – nur Kathrin Beck und sie auch Jahre zuvor. Auch zwei Frauen aus dem Kreis Viersen bzw. Ruhrgebiet reisten am Sonntag an, die Kontakt zu Gleichgesinnten suchten und ihn in Till-Moyland im Landgasthof Westrich nun also fanden. Einmal im Monat soll jetzt dort das Treffen sein, um sich auszutauschen: „Ich nehme immer die Zweier für Luftmaschen“, „Ich stopfe immer mit dem Häkelnadel-Stiel die Watte in den Okti-Bauch“.

Privat dürfen die Handarbeiterinnen die bunten Tintenfische nicht verkaufen. Kathrin Beck lässt sich alle zusenden, übernimmt die Endkontrolle, wäscht alle bei 60 Grad und übergibt sie kostenlos an Krankenhäuser in ganz Deutschland, die ihre Mitarbeit zugesagt haben. In NRW sind es zum Beispiel die Unikliniken Düsseldorf und Münster. Die Eltern vor Ort entscheiden natürlich selbst, ob ein gehäkelter Begleiter zu ihrem Frühgeborenen gelegt werden soll.

Klever Hospital: „Das klingt nach einer tollen Idee“

Die NRZ fragte beim Karl-Leisner-Klinikum Kreis Kleve nach. Sprecher Christian Weßels stellt in Aussicht: „Das klingt nach einer tollen Idee und einem tollen Engagement.“ Die Klinik für Neonatologie des St.-Antonius-Hospitals Kleve sei offen für einen Kontakt.

Bundesweit wurden bisher 1734 Oktopusse gespendet. In Deutschland kommen jedes Jahr fast 63.000 Babys als Frühchen vor der 37. Schwangerschaftswoche zur Welt.

„Wenn wir nur eine Magensonde, Tubus, Katheter dadurch retten können, haben wir schon viel erreicht“, findet Kathrin Beck. Die Gründerin des ausschließlich über Spenden finanzierten Herzensprojekts „Oktopus für Frühchen“ kann den emotionalen Höhen und Tiefen der Eltern noch nachspüren. Ein Oktopus gebe auch den Mamas und Papa der „kleinen Kämpfer“ ein sichereres Gefühl.

https://www.oktopusfuerfruehchen.de/

en Ursprung hatte die Idee 2013 bei einer dänischen Mama, die ihrem viel zu früh geborenen Kind einen mit Liebe gehäkelten Oktopus in den Inkubator legte. Dänisches Projekt: https://www.spruttegruppen.dk/

Die Oktopus für Frühchen Deutschland gemeinnützige UG brauchte seit 2017 über zwei Jahre Vorbereitung in Absprache mit einer auf Medizinrecht spezialisierten Kanzlei, um alle Haftungsfragen zu klären. Die gemeinnützige Organisation wurde dann hier am 22. Februar 2019 offiziell gegründet (Handelsregister Krefeld).

Die Aktion ist inzwischen in mehr als 30 Ländern vertreten.