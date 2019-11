Goch/Kleve. Nach fast 40 Jahren als Fachbereichsleiter Soziale Hilfen ist Gerd Engler jetzt in den Ruhestand verabschiedet worden.

Suchtberater Gerd Engler geht nach 40 Jahren in Ruhestand

Eine fast voll besetzte Klever Stadthalle, bloß weil jemand demnächst in den Ruhestand geht – das schaffen nicht viele. Zumal ja auch ein 40-jähriges Bestehen eines Verbands, das mit dem persönlichen Ereignis zusammenfällt, eigentlich kein Grund zum Feiern ist. Die Klever, Gocher, Emmericher, Münsteraner und wer sonst noch alle zu Gast war, sahen das offenbar anders: Sie freuten sich an vielen Erinnerungen und nutzten die Feierstunde samt Empfang zu intensivem Netzwerken.

Wahrgenommen als Chef-Drogenberater des Nordkreises Kleve

Caritas-Vorstand Rainer Borsch stellte den beruflichen Werdegang des Kollegen vor, der, was die Themen angeht, „umfangreich“ sei. In der Öffentlichkeit aber wird Gerd Engler seit Jahrzehnten vorwiegend als Chef-Drogenberater des Nordkreises Kleve wahrgenommen – im Süden, jenseits von Kevelaer, ist die Diakonie zuständig. Anfang der 80-er Jahre begann er, sich intensiv mit der Drogenproblematik zu beschäftigen, seit 1992 ist Engler Leiter der Beratungsstelle für Suchtfragen (und seit 2001 Fachbereichsleiter Soziale Hilfen).

Reaktion der Behörden war zunächst reine Vertreibungspolitik

Der studierte Sozialarbeiter selbst erzählte von einer Zeit, als die Drogenszene ziemlich offen auf dem Gelderner Marktplatz, in der Klever Küppersstraße, im Uedemer „Handelshof“ oder an der Emmericher Seufzerallee angesiedelt war. Die Reaktion der Behörden sei zunächst eine reine Vertreibungspolitik gewesen, bis man begonnen habe, den Betroffenen zu helfen. „Damals ging es vor allem um Heroin, das aus den Niederlanden über die Grenze schwappte. Nicht wenige Leute aus unserer Gegend sind damals im Nachbarland gestrandet, trauten sich oft auch nicht zurück, weil ein rigides Betäubungsmittelgesetz auch Konsumenten kriminalisierte“, erinnert sich Engler.

An eine Therapie kamen Abhängige meist nur über den Umweg JVA. „Ab und zu haben wir damals Menschen versteckt in unseren Autos zurück nach Deutschland ,geschmuggelt, damit sie erstmal in die Entgiftung kamen’, berichtet Engler. Die Zusammenarbeit mit der Landesklinik, heute LVR-Klinik, sei von Beginn an intensiv und gut gewesen – klar, dass die leitenden Ärzte auch zu Englers Verabschiedung anwesend waren.

Landrat Wolfgang Spreen kann beileibe nicht zu allen Verabschiedungen kommen, zu Ehren Englers hielt er sogar eine kurze Rede. Und vergaß nicht zu erwähnen, dass im Kreishaushalt 335.000 Euro für die Beratungsstelle zur Verfügung stehen und sich der Kreis mit einer Fachstelle für Suchtprophylaxe und der Beteiligung am Arbeitskreis Suchtvorbeugung des Themas annimmt.

Die Szene hat sich ziemlich stark verändert

Die Einschätzung des Landrats, dass sich die Szene ziemlich stark verändert hat, das Angebot und die Verfügbarkeit von Suchtmitteln zugenommen habe, ist sicherlich richtig; laut Engler werden inzwischen vor allem Amphetamine und Kokain konsumiert. Und natürlich Alkohol, die Droge Nummer 1, die zwar nicht illegal, aber deshalb nicht minder gefährlich ist.

Nicht nur Drogenexperten arbeiten eng mit Gerd Engler zusammen, auch Vereine profitieren von seiner Kompetenz. Der runde Tisch für ein gewaltfreies Zuhause, „Zukunft ohne Zoff“, der Förderverein der JVA Kleve, dazu – ganz anderes Thema – der Heimatverein Nierswalde. Auch nach dem Ausscheiden aus dem Beruf will Engler viel ehrenamtliche Arbeit leisten. Er bleibt den Arbeitskreisen erhalten, lässt sich gerne um Rat fragen und betreut auch weiterhin eine Frau, die drei Kinder an die Drogen verloren hat.

Weggefährten würdigten den Mann aus Nierswalde

Sie und viele andere Weggefährten würdigten in einem sehr persönlichen Abschieds-Film den Mann aus Nierswalde, den Gocher und die politischen Kollegen aus dem Kreistag (dem er als SPD-Vertreter angehört) vor allem mit Hut kennen. Der wird die letzten Wochen bei der Caritas nutzen, um seine Nachfolgerin in der Fachbereichsleitung, Rita Fergen, die bisher die Schuldner- und Insolvenzberatung leitete (was sie auch weiter tut), in ihre neuen Aufgaben einzuführen. Die eigentliche Suchtberatung führt künftig Diana Schiller, die neu zur Klever Caritas gekommen ist.