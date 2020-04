Straelen: Motorradfahrer (39) stirbt nach Unfall mit Laster

Straelen. Nach einem Unfall bei Straelen kam für einen Motorradfahrer aus Geldern jede Hilfe zu spät. Der 39-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Ein Motorradfahrer aus Geldern ist am Dienstagnachmittag nach einem Verkehrsunfall gestorben. Die Maschine des 39-Jährigen war bei Straelen mit einem Kleinlaster zusammengestoßen.

Der 59-jähriger Fahrer eines Kleinlasters war kurz nach 17 Uhr auf der Kevelaer Straße (L361) in Richtung Walbeck unterwegs. In Höhe einer Einmündung wollte er nach links in die Straße "Zur Heistershöhe" abiegen. Wie die Kreispolizeibehörde mitteilt, wollte der 39-jährige Kradfahrer den Lkw dabei überholen. Der Lkw-Fahrer aus Kevelaer übersah das Motorrad, es kam zum Zusammenstoß. Der Gelderner wurde von seiner Maschine geschleudert und landete in einem Versickerungsbecken einer angrenzenden Gärtnerei.

Der 33-jährige Beifahrer des Klein-Lkw begab sich unmittelbar zum Verunglückten und hielt ihn bis zum Eintreffen der Rettungskräfte über Wasser. Der Motorradfahrer erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Polizei stellte die Fahrzeuge sicher. Die Unfallstelle war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

