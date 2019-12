Wettbewerb Steht in Goch das schönste Rathaus in NRW?

Goch. Bei der Aktion des NRW-Heimatministeriums wird am 10. Dezember das Gocher Rathaus mit einem Video online vorgestellt.

Das Heimatministerium sucht das schönste Rathaus in NRW – und die Stadt Goch macht mit beim Wettbewerb. Am Dienstag, 10. Dezember, stellt das Ministerium auf seinen Social-Media-Kanälen das Gocher Rathaus vor. Auf Facebook, Twitter, YouTube und Instagram lernen die Nutzer in einem kleinen Film den dreigeschossigen Backsteinbau kennen, der um 1850 errichtet wurde und seit den 1950er Jahren als Rathaus genutzt wird.

Unter dem Hashtag #schönstesrathausinnrw hatte das NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 70 Vorschläge erhalten – unter anderem für Goch. Noch bis Ende Februar 2020 werden die Rathäuser vorgestellt, ehe die Bürger auf der Internetseite des Ministeriums abstimmen, wo denn nun das schönste Rathaus in Nordrhein-Westfalen steht.

Preisverleihung Ende März 2020

Das Gewinner-Rathaus wird am 28. März 2020 auf dem Heimat-Kongress von Ministerin Ina Scharrenbach ausgezeichnet. Sie sagt: „Rathäuser sind die Heimat der Demokratie vor Ort. Sie sind die wichtigsten Zentren der Demokratie in unseren Städten und Gemeinden. Mit unserer Aktion wollen wir sie in den Mittelpunkt rücken.“