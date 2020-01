SPD vergibt den Leisten an Uedems "Außenminister"

Frank Kösters ist eine mächtige Erscheinung, so viel steht fest. Ein kerniger Mann, 2,03 Meter lang, und vor allem: stets mit breitem Grinsen auf dem Gesicht. Und das nicht nur am Sonntagvormittag, als er den „Leisten“ für besonderes zivilgesellschaftliches Engagement der Uedemer Sozialdemokraten in Empfang nimmt, sondern durchgängig – so berichten Vertraute. Die Preisverleihung in der Hohen Mühle avancierte erneut zum Stelldichein von Politik, Wirtschaft und Vereinsleben.

Im Fokus: Kösters, Sitzungspräsident der Kolping-Karnevals-Gruppe Fidelitas und Geschäftsführer des Uedemer Sportvereins. „Politik wird gemacht, wo Menschen miteinander reden und Menschen einander zuhören“, sagte Mandy Stalder-Thon, Ortsvereinsvorsitzende der SPD einleitend. So sei sie stolz, dass nicht nur die politische Konkurrenz, sondern auch Vertreter der Sportvereine, Karnevalsklubs und der Feuerwehr zum Neujahrsempfang gekommen seien.

Kösters ist immer unterwegs

Kösters ist der 18. Preisträger des Uedemer Leistens. Eine Auszeichnung, für die er, so legte es SPD-Fraktionschef Jörg Lorenz in seiner Laudatio dar, viele Samstagabende investiert habe: „Wenn Sie ihn mal anrufen wollen, nie am Samstagabend, da ist er unterwegs. Der Mann ist einfach nicht zu bremsen.“ Kösters übernahm in schwierigen Zeiten das Kommando bei der KKG Fidelitas. 2017 nämlich legten der Vorsitzende und der Sitzungspräsident ihr Amt nieder. Darüber, wer die Nachfolge antreten würde, mussten die Uedemer Jecken allerdings nicht allzu lange beraten. „So wurde aus dem Elferratsmitglied Frank Kösters der wunderbare Sitzungspräsident, den wir heute kennen“, sagte Lorenz.

Kösters sei zum Narren-Protagonisten avanciert, als der Karneval vor einer ungewissen Zukunft gestanden habe. „Man musste befürchten, dass diese große Tradition am Niederrhein verloren geht“, sagte Lorenz. Doch der 52-jährige Vater von zwei erwachsenen Söhnen hauchte dem jecken Treiben in der Schustergemeinde neues Leben ein, mittlerweile stünde dieses so gut dar wie lange nicht. „Heute ist die KKG Fidelitas bestens aufgestellt und blickt optimistisch in die Zukunft“, sagte der SPD-Wortführer. Ohnehin sehe Lorenz große Parallelen zwischen dem Karneval und der Kommunalpolitik. Schließlich werde dort gleichermaßen „aktiv gesessen“, das Niveau der Redebeiträge sei zudem „sehr unterschiedlich“.

Vorstopper beim Uedemer SV

Doch nicht nur im Karneval ist Kösters umtriebig, auch beim Uedemer SV ist er einer der zentralen Persönlichkeiten. Jahrelang hielt der Ehrenamtler als Vorstopper den Abwehrverbund der Schwarz-Gelben zusammen, mittlerweile ist er als Trainer der B-Jugendlichen aktiv – im 22. Jahr. Zudem zeichnet er beim USV als Geschäftsführer für den reibungslosen Spielbetrieb und die Pressearbeit verantwortlich. Kösters selbst sagt: „Wenn etwas zu regeln ist, dann melden die sich bei mir.“ Zudem sei Kösters, so Lorenz, ein Charakter, der nicht nur fest in der Mitte der Gesellschaft stünde, sondern Menschen verbinden könne. So etwa die Kicker der Fußballvereine vom USV und Fortuna Keppeln. Doch auch über die Gemeindegrenzen hinweg wirkt Kösters: „Zu den Vereinen in Weeze und Goch gibt es enge, freundschaftliche Verbindungen, um deren Pflege er sich wie ein richtiger Außenminister kümmert“, sagte Lorenz.

Kösters erklärte, mit dem Leisten in den Händen, stolz über die Auszeichnung der Genossen zu sein. „Aber, ich sage ganz klar: Mir selber bin ich nicht so wichtig, viel lieber bin ich für die Gemeinschaft da“, sagte er. Er habe mit seiner Monika eine Ehefrau, die ihm jederzeit den Rücken stärke. Seiner Mutter und seinem Großvater sei er dankbar, zivilgesellschaftliches Engagement vorgelebt bekommen zu haben. „Das gebe ich gerne weiter. Man kann zwar nicht behaupten, meine Söhne seien ohne Vater aufgewachsen. Was aber auf jeden Fall stimmt: Sie sind mit mir auf dem Sportplatz groß geworden“, sagte Kösters.