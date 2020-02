Sozialpädagoge aus Kevelaer gesteht Missbrauch an Kindern

Kevelaer/Kleve. Ein Sozialpädagoge aus Kevelaer hat vor dem Landgericht Kleve den Missbrauch an mehr als 50 Kindern gestanden. Er hatte sich selbst angezeigt.

Im Verfahren wegen sexuellen Missbrauchs gegen einen Sozialpädagogen aus Kevelaer vor dem Landgericht Kleve hat der Angeklagte die Vorwürfe weitgehend eingeräumt. „Es ist größtenteils so gewesen“, sagte der Angeklagte am Freitag vor der siebten Großen Strafkammer.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 50-Jährigen sexuellen Missbrauch von Kindern in 52 Fällen vor. Darüber hinaus muss er sich wegen des Besitzes von Kinderpornografie verantworten, nachdem bei einer im Juli durchgeführten Wohnungsdurchsuchung 27 Bilder mit kinderpornografischen Inhalten gefunden wurden.

Der Sozialpädagoge hatte sich im Juli 2019 über einen Anwalt selbst angezeigt. In ihrer Anklageschrift geht die Staatanwaltschaft von 42 Fällen aus, bei denen der Angeklagte zwischen 1998 und 2002 ein Kind berührt haben soll. Das Opfer soll ein Kind aus der Verwandtschaft des Mannes sein.

Kinder auf Ferienfreizeiten missbraucht

Die Nachricht von der Inhaftierung des damals 49-Jährigen im Juli des vergangenen Jahres hatte in Kevelaer für großes Aufsehen gesorgt. Der Mann war in der Stadt bekannt, trat als Sozialpädagoge und Filmemacher öffentlich auf. Dementsprechend groß ist das Interesse der Öffentlichkeit an dem Fall. Bei der Anklageverlesung im Landgericht Kleve waren die Zuschauerränge fast komplett gefüllt.

Neben dem sexuellen Missbrauch in der eigenen Familie soll der Mann auch andere Kinder missbraucht haben, so die Staatsanwaltschaft. Bis Mitte 2019 soll er im Rahmen von Ferienfreizeiten, die er mit organisierte, immer wieder Kinder sexuell missbraucht haben. Die Staatsanwaltschaft geht von zehn Fällen aus. Der Kevelaerer sitzt seit dem 25. Juli 2019 in Untersuchungshaft. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu 15 Jahre Haft.