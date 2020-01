Kleve. Ausschuss in Kleve beriet erneut über Gestaltung der Tiergartenstraße in Nachbarschaft zu denkmalwerten Häusern.

Schwieriges Bauen am Tor zur Stadt Kleve

Das Thema wurde in 2012 schon mal verworfen, seit 2017 wird nun konkret an der Absicht gebastelt, die bewachsene Grünfläche neben der „Villa Nova“ an der Tiergartenstraße als Einfallstor zu Kleve zu bebauen. Seither wurden die Anzahl, die Breite und Höhe der Gebäude sowie die Anzahl der möglichen Wohnungen reglementiert – sowohl Wohnungs- als auch Gewerbebau wären machbar.

Im Bauausschuss sagte Vorsitzender Wolfgang Gebing (CDU), man werde auch mit dem Ausschuss für Kultur und Stadtgestaltung Rücksprache halten, sobald konkrete Entwürfe vorliegen. Hedwig Meyer-Wilmes (Grüne) wünschte einen „städtebaulichen Vertrag“. Ökologisch handele es sich „nicht um einen Fleck von besonderer Artenvielfalt“, aber der Eigentümer solle sich an die „Organik“ der umgebenden denkmalgeschützten Häuser halten. Das sei im Stadium eines Bebauungsplans noch nicht möglich, klärte Baudezernent Jürgen Rauer auf. Allerdings könnten die Ratsleute den Satzungsbeschluss zurückstellen und den Investor auffordern, erst konkrete Pläne vorzulegen. Über dieses Eckpunktepapier könne man mit ihm dann – allerdings nur freiwillig – einen städtebaulichen Vertrag abschließen. Wenn der Bebauungsplan erst einmal gefasst sei, sei damit auch Baurecht geschaffen.

Dr. Josef Merges (UK) fragte, ob der Bauherr dann aber ein Recht auf „Lückenschließung“ habe. Dies sei eine gute Frage, so Rauer: Die existierende Veränderungssperre könne noch einmal um maximal vier Jahre verlängert werden, sonst wäre es rechtlich angreifbar. UK und OK wollten es bei einer reinen Grünfläche belassen. Das könne der Rat beschließen, gab Rauer zu. Welche Pflicht die Stadt aber mit dem Verkauf der Fläche an den Bauwilligen einging, könne er nur in nicht-öffentlicher Sitzung beantworten. Alle Fraktionen beraten noch mal intern.