Kleve-Griethausen. Auch weitere wertvolle Geräte nahm der Autoknacker in Kleve-Griethausen mit. Zeugen werden gesucht.

Schneidbrenner aus Auto in Kleve gestohlen

In der Zeit zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 25. November, 7.30 Uhr, drangen unbekannte Täter ohne Aufbruchspuren in einen orangefarbenen Mercedes Sprinter Kleintransporter ein, der am Fahrbahnrand der Oberstraße abgestellt war. Sie entwendeten ein Stromaggregat, eine Motorsäge und einen Schneidbrenner. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve 02821 5040.