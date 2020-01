Uedem/Hamminkeln. Schwere Verletzungen erlitt ein 94-jähriger, der mit seinem Rollstuhl mit dem Bus eines Uedemers zusammenstieß.

Rollstuhlfahrer kollidierte mit Bus eines Mannes aus Uedem

Am Donnerstag gegen 14 Uhr befuhr ein 71-jähriger Busfahrer aus Uedem die Bocholter Straße in Richtung Bocholt. Ein 94-Jähriger aus Bocholt beabsichtigte unvermittelt die Bocholter Straße mit einem Krankenfahrstuhl im Kreuzungsbereich zur Straße Poterey / Finkenberg zu queren. Der 71-Jährige bremste und wich nach rechts in ein Feld aus, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.

Der 94-Jährige verletzte sich schwer und musste stationär in einem Krankenhaus verbleiben, der 71-Jährige sowie ein 20-jähriger Fahrgast aus Bocholt erlitten leichte Verletzungen. Der Kreuzungsbereich musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis 16.10 Uhr durch Polizeibeamte gesperrt und der Verkehr abgeleitet werden.