Kirche Reichswalde: Pfarrer würde aufs Gebäude verzichten

Reichswalde. Bistum besprach mit der Gemeinde die Rettung des Kirchengebäudes Reichswalde und alternative Ideen. Und ob ein Restaurant dort finanzierbar ist.

Noch ist die Idee nicht viel mehr als eine Planungsskizze, doch schon aus der Zeichnung wird deutlich, was dem Architekten vorschwebt: An das Pfarrheim in Reichswalde könnte ein neuer, großer Raum angebaut werden, mit reichlich Platz für die Gemeindemitglieder und einem Altarbereich. Ein Raum, in dem sich die Gläubigen in Reichswalde, die seit 2018 nicht mehr ihre ursprüngliche Herz-Jesu-Kirche betreten dürfen, wieder zum Gottesdienst versammeln können. Elemente aus der jetzigen, geschlossenen Kirche könnten in diesen neuen Raum überführt werden.

Die von der Stadt Kleve beauftragte Machbarkeitsstudie gab einen Dämpfer

Die Kirche Herz Jesu Reichswalde aus der anderen Perspektive. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Denn: „Wir haben hier eine lebendige Gemeinde“, wie Dr. Philip Peters bei einer Gemeindeversammlung am 31. Januar im Pfarrheim von Reichswalde betonte. Er ist Pfarrer der Pfarrei Zur Heiligen Familie, zu der auch Herz Jesu in Reichswalde gehört. Und Peters will, dass die Gemeinde so lebendig bleibt und im Ort einen Platz findet, um den Gottesdienst zu feiern. Die Hoffnung, dass das irgendwann wieder in der 1953 erbauten Kirche möglich ist, erhielt erst jüngst durch eine von der einen Dämpfer. Die dort aufgeführten Ideen zur Rettung des Gebäudes seien bei einer Verpachtung „voraussichtlich nicht refinanzierbar“, heißt es dort.

In der Corona-Zeit gerieten die Beratungen ins Stocken

Über den aktuellen Sachstand informierten in der Gemeindeversammlung Anette Brachthäuser und Georg Schoofs vom Bischöflichen Generalvikariat (BGV), moderiert von Christoph Speicher. Schoofs erläuterte knapp, was in den vergangenen Jahren geschehen war: Geschlossen werden musste die Kirche 2018, weil die Statik des Daches nicht mehr sicher war. Im folgenden Jahr wurde deutlich, dass die Schäden so schwerwiegend sind, dass eine Reparatur finanziell nicht stemmbar ist. Das Bistum schlug schon damals den Anbau eines Gottesdienstraumes an das Pfarrheim vor (wie berichtet). In der Corona-Zeit gerieten die Beratungen ins Stocken, dennoch wurde das Gebäude unter Denkmalschutz gestellt.

Der Brand im benachbarten städtischen Schulgebäude änderte die Pläne

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und Umland Kreis Kleve:

Kreis Kleve:

Kranenburg:

Uedem:

Lesen Sie hieralle Artikel aus Kleve und Umland

Mehrere Ideen zum Umbau und einer teilweisen Umnutzung erwiesen sich aus verschiedenen Gründen als unmöglich. Ende 2020 zeigte die Stadt Kleve Interesse daran, sich am Erhalt des Gebäudes zu beteiligen und es für den Offenen Ganztag zu nutzen, so dass im Herbst 2021 die Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben wurde. Nach einem zog die Stadt ihre Planungen zurück. Wie Anette Brachthäuser erklärte, schlägt die Machbarkeitsstudie, entwickelt vom Architekturbüro Achterkamp und Möller in Steinfurt, schließlich den Umbau der Kirche und die Ansiedlung einer Restauration und gegebenenfalls den Bau eines Wohngebäudes vor. Das würde, ohne die Reparatur der strukturellen Schäden einzuschließen, je nach Variante mehrere Millionen Euro kosten und sei eben „voraussichtlich nicht refinanzierbar.“

Schließung des Gotteshauses und Rückbau sind mit vielen Emotionen verbunden

In der Gemeindeversammlung zeigte sich in der folgenden Diskussion, dass die Schließung des Gotteshauses und ein möglicher Rückbau mit vielen Emotionen verbunden sind. Es gab sowohl Applaus für kritische Rückmeldungen als auch für den Architektenentwurf, der die Idee für den Anbau eines sakralen Raumes an das Pfarrheim umsetzt. Und auch die Vertreter des Bistums machten deutlich: „Niemand hat Interesse daran, hier oder an anderen Orten, an denen wir uns von Gebäuden trennen müssen, etwas zu zerschlagen. Uns ist es ein Anliegen, eine neue Perspektive für die Zukunft der Gemeinde zu ermöglichen.“

Ein weiteres Gespräch zwischen Bistum und Stadt Kleve

Ein Punkt, den auch Pfarrer Peters aufgriff: „Wenn ich wählen muss zwischen dem Erhalt einer großen Kirche und dem Weiterbestehen einer lebendigen Gemeinde in einem kleineren Raum, dann werde ich mich immer für die lebendige Gemeinde entscheiden“, betonte er.

Am Donnerstag, 2. Februar, sprechen Anette Brachthäuser und Georg Schoofs erneut mit Vertretern der Stadt Kleve und wollen dort Ideen aus der Abendversammlung einbringen.

Daten und Fakten zur Herz-Jesu-Kirche Reichswalde

Die Herz-Jesu-Kirche in Reichswalde wurde 1953 gebaut.

Die Schließung wegen statischer Mängel in der Dachkonstruktion erfolgte 2018.

Die Pfarrei zur Heiligen Familie mit den Gemeinden St. Anna Materborn und Herz Jesu Reichswalde hat 6934 Mitglieder (Stand 2021).

Im Schnitt feiern 217 Frauen und Männer die Gottesdienste der Pfarrei am Wochenende mit.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland