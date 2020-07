Reaktionen zum Airport: „Zeit der Billigfliegerei ist passé“

Kreis Kleve. Der Kreis Kleve hat noch Ende Juni eine Millionenspritze für den Flughafen aufgezogen. Doch welche Zukunft hat der Airport?

Hat der Flughafen Weeze überhaupt noch eine Zukunft? Haben der Kreis Kleve und die Gemeinde Weeze gut sechs Millionen Euro in den Sand gesetzt? Diese Fragen stellen sich jetzt, nachdem die Fluggesellschaft Ryanair angdroht hat, den Standort Weeze bis zum Jahresende zu schließen (wir berichteten am Mittwoch). Sollte dies tatsächlich geschehen, würde dies enorme Folgen für die Wirtschaftlichkeit des Flughafens in Weeze haben. Erst Ende Juni stimmte der Kreistag mit der Mehrheit der CDU und der Zustimmung der AfD für eine Erhöhung der Stillen Beteiligung am Flughafen. Mit dem Geld soll der Liquiditätsengpass beseitigt werden. SPD, Grüne, FDP und Linke waren dagegen.

Der Kreistagsbeschluss sah vor, bis zum 31. August vorrangig Mittel von Bund und Land zu akquirieren. Wenn dies nicht gelingt, würden dann die Millionen-Beträge für die Stille Beteiligung verwendet.

Ulrike Ulrich, Fraktionsvorsitzende der CDU im Kreis Kleve. Foto: Archiv

Ralf Klapdor (FDP) sieht seine Befürchtungen bestätigt: „Ryanair ist ein schwieriger Partner und die Forderungen an die Piloten sind mit deutschem Arbeitsrecht nicht zu vereinbaren“, so Klapdor. Seiner Meinung nach hätte man dem Flughafen auch mit Krediten aushelfen können, die CDU habe es aber anders gewollt.

Die CDU-Fraktionsvorsitzende Ulrike Ulrich hält sich mit Äußerungen zurück: „Im Moment beteilige ich mich nicht an Spekulationen“, sagt sie.

Für Jürgen Franken (SPD) wird die Situation des Flughafens „nicht einfacher“. Zwar würde ein Abzug der Flugzeuge nicht die Einstellung des Flugbetriebes bedeuten, aber es wäre trotzdem ein gehöriger Einschnitt: „Wir müssen auch sehen, dass vor dem Hintergrund des Klimawandels die Zeit der Billigfliegerei passé ist. Darauf stellen sich auch die Airlines ein. Die orientieren sich jetzt eher an die Hauptflughäfen“, so Franken. Sollten weitere Fluglinien in Weeze gestrichen werden müssen, dann werde „der nächste Schritt nicht einfach“, so Franken.

Jürgen Franken, Fraktionsvorsitzender der SPD im Kreis Kleve. Foto: archiv

Für Birgitt Höhn (Grüne) sind die öffentlichen Finanzspritzen bereits verloren. „Der Flughafen ist von externen Faktoren abhängig, die auch ein guter Geschäftsführer nicht beeinflussen kann“, sagt sie. Es sei an der Zeit über die Zukunft des Geländes nachzudenken. Man müsse sich über die Sicherung der Arbeitsplätze Gedanken machen und Gespräche über eine Anschlussnutzung führen. Dem Airport gibt sich keine Zukunftschancen mehr.