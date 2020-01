Goch. Ein 78-jähriger Radfahrer aus Goch wurde Donnerstagnachmittag bei einem Unfall auf dem Nordring schwer verletzt. Lebensgefahr droht.

Radfahrer in Goch nach Unfall schwerst verletzt

Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 15:15 Uhr an der Kreuzung Mühlenstraße/ Nordring in Goch zu einem folgenschweren Verkehrsunfall bei dem ein 78-jähriger Gocher schwerst verletzt wurde. Der 78-Jährige befuhr die Mühlenstraße in Richtung Asperden und überquerte gerade die Kreuzung Nordring, als er von dem Opel eines 21-jährigen Vierseners erfasst wurde, der von der Mühlenstraße nach rechts in den Nordring abbiegen wollte.

Mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik

In Folge des Unfalls wurden noch zwei weitere an der Ampel wartende Fahrzeuge beschädigt. Der verletzte Gocher wurde mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in eine Unfallklinik geflogen. Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden.

Angehörige werden von der Polizei betreut

Der 21-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung des Unfallherganges wird ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Nordring bleibt zwischen Mühlenstraße und Hervorster Straße für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Die Angehörigen der Unfallbeteiligten werden vom Opferschutz der Klever Polizei betreut.