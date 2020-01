Landgericht Kleve Prozess um totes Filmhuhn in Kleve: 615 Euro für Sieglinde

Kreis Kleve. Das Landgericht sprach der Besitzerin des getöteten Filmhuhns 615 Euro zu. Allerdings muss sie die Verfahrenskosten tragen – die liegen höher.

Das Landgericht Kleve hat der Besitzerin des Filmhuhns eine Entschädigungszahlung in Höhe von 615 Euro plus Zinsleistungen seit dem 4. Juni 2017 zugesprochen. Allerdings urteilte das Gericht auch, dass die Klägerin Ute Milosevic (55) aus Weeze die Prozesskosten zu tragen hat. Diese werden, so eine Gerichtssprecherin, sicherlich über 615 Euro liegen.

Besitzerin klagte auf 4000 Euro Schadensersatz

Das Landgericht Kleve urteilte am Freitag im Gerichtsprozess um das Filmhuhn Sieglinde.

Landgerichtspräsident Gerd Waldhausen begründete am Freitagmorgen das Urteil in dem Berufungsprozess. Er erklärte, dass auch das Landgericht zu der Auffassung gekommen ist, dass es sich bei dem gerissenen Huhn um das Filmhuhn Sieglinde handelte. Wie berichtet, wurde das Filmhuhn im Jahr 2017 durch einen freilaufenden Hund getötet. Die Besitzerin klagte auf Schadensersatz durch entgangene Filmaufnahmen. Milosevic klagte auf 4000 Euro. Sieglinde war in vielen TV-Produktionen zu sehen.

Dieses Geld wurde ihr vom Gericht nicht zugesprochen. Richter Waldhausen rechnete vor, dass die Ausbildung eines Filmhuhns mit 10 Stunden à 60 Euro angesetzt werden könne. Hinzu kämen noch die angefallenen Zinsen in Höhe von 147,56 Euro sowie die Kosten für ein normales Legehuhn in Höhe von 15 Euro.

Die Klägerin trifft keine Teilschuld

Waldhausen sagte, dass man der Klägerin keine Mitschuld am Tod des Huhns zusprechen könne. Das Huhn habe sich auf ihrem Grundstück befunden. „Es ist ihre Sache ob das Huhn angeleint wird oder nicht, ob es im Käfig bleiben muss oder nicht, ob es frei herumflattert oder nicht“, so Waldhausen. Die Sachlage wäre anders gewesen, wenn das Huhn auf der Straße überfahren worden wäre oder der Hund es nicht auf dem Grundstück gerissen hätte. Dann hätte die Klägerin dafür Sorge tragen müssen, dass ihr Huhn nicht das Grundstück verlassen kann. Da man Ute Milosevic keine Teilschuld einräumen kann, stehen ihr auch die vollen 615 Euro zu. Das Amtsgericht hatte den Betrag im ersten Verfahren wegen einer Teilschuld halbiert.

Milosevic will keine weiteren Hühner ausbilden

Klägerin Ute Milosevic stellte sich im Anschluss den Fragen der Presse.

Ute Milosevic hat mit diesem Urteilsspruch gerechnet, da bereits während der Verhandlung der Richter seine Argumentation hat durchblicken lassen. Sie ärgert sich allerdings darüber, dass sie zu 85 Prozent die Gerichtskosten tragen muss. Gegenüber der NRZ teilte sie mit, dass sie rechtsschutzversichert ist. „Aber warum muss jetzt meine Versicherung die Kosten tragen, die eine andere Person durch Fehlverhalten verursacht hat“, fragt sie sich. Sie besitzt heute noch neun Hühner und möchte künftig auch keine Filmhühner mehr ausbilden. „Das hatte sich mit Sieglinde so ergeben“, sagt sie.

Doch warum muss die Klägerin die Gerichtskosten tragen? Sprecher Alexander Lempke erklärt der NRZ: „Sie hat 4000 Euro gefordert, aber nur 615 Euro zugesprochen bekommen. Das sind 15 Prozent ihrer Forderungen. Sie hat also 15 Prozent gewonnen und 85 Prozent verloren“, so Alexander Lembke.

Kleve und Umland Wie hoch sind die Verfahrenskosten? Der Sprecher des Landgerichts Kleve geht davon aus, dass die Kosten für das Verfahren deutlich über den 615 Euro liegen werden. Pauschal könne man das allerdings nicht benennen. Ein Rechtspfleger wird die genaue Summe errechnen. Diese richtet sich nach dem Streitwert – in diesem Falle bis 4500 Euro – und auch die Höhe der angefallenen Kosten für Gutachter oder Zeugen wird berücksichtigt. Ebenfalls müssen Rechtsanwälte und Richter bezahlt werden. Der einfache Satz beträgt in diesem Falle 113 Euro. Dieser Betrag wird dann nach der Gebührenordnung mit einem Faktor multipliziert. Wie hoch der Faktor ist, stehe noch nicht fest, so der Sprecher des Gerichts. Die Klägerin muss 85 Prozent der Kosten tragen, der Beklagte die verbleibenden 15 Prozent.