Auf der Heldstraße in Kleve ereignete sich ein Unfall. Hier ein Symbolfoto.

Polizeibericht Polizei sucht Zeugen für Unfall auf der Heldstraße in Kleve

Kleve. Eine 30-jährige Radfahrerin stürzte am Mittwoch bei einem Unfall auf der Heldstraße. Jetzt sucht die Polizei einen Zeugen.

Am vergangenen Mittwoch ereignete sich gegen 10:05 Uhr auf der Heldstraße in Kleve ein Unfall bei dem eine 30-jährige Fahrradfahrerin stürzte. Die Fahrradfahrerin befand sich auf dem Radweg und passierte zum Unfallzeitpunkt gerade eine Personengruppe, die sich auf dem Fußgängerweg befand, als ein weiterer junger Mann fußläufig an der Gruppe vorbei wollte und hierzu den Radweg betrat.

Die Radfahrerin bremste und kam dabei zu Fall. Sie selbst blieb unverletzt, jedoch wurde das Fahrrad durch den nachfolgenden PKW einer 21-Jährigen beschädigt. Der junge Fußgänger wird nun gebeten sich bei der Polizei Kleve unter 02821 5040 zu melden.