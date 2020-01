Kleve-Griethausen. Für den Anschluss am Oraniendeich wird eine Insellösung favorisiert. Der Radweg wird zu 80 Prozent gefördert.

Planungen für den neuen Radweg in Griethausen laufen

Die Stadt Kleve stellte im Verkehrsausschuss den aktuellen Sachstand für den neuen Radweg zwischen Griethausen und Oraniendeich vor. Wie berichtet wird ein Teil des bestehenden Deiches durch die Deichverlegung verschwinden. Damit Radfahrer dennoch von Griethausen zum Oraniendeich fahren können, plant die Stadt einen neuen Weg.

Fahrradbeauftragte Pascale van Koeverden erläuterte, dass die 520 Meter Radweg erst im Jahr 2022 umgesetzt werden können. Die Straße wird zu 80 Prozent vom Land gefördert. Für den Anschluss an den Oraniendeich sind einige Eingriffe nötig. So wird die Geschwindigkeit auf 70 km/h reduziert und es wird eine Mittelinsel für Radfahrer geben. Daher wird der bestehende Deich an dieser Stelle auch breiter. Eine Ampel für Radfahrer wird von Straßen.NRW nicht favorisiert.