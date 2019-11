Schon der Weg in die große Reit-und Auktionshalle des Pferdeinhabers Holger Hetzel hinein hatte etwas Glamouröses an sich. Zwei zum Sprung ansetzende Pferdefiguren, ein roter Teppich und ein Pavillon als Regenschutz boten bei windigem Wetter den rund 700 Gästen aus Wirtschaft, Showbusiness und Reitsport einen würdigen Rahmen. Zum Entree wurde den Gästen ein kleiner „Welcome Drink“ vom „Aperol Spritz“ bis zum „Cranberry Gin“ geboten.

„Das ist ein reines Hobby und eine Auktion, die Spaß macht“, formulierte ein Ölmagnat aus dem Ruhrgebiet beim Betreten der Reitsporthalle sein Interesse, bevor er sich an der Stellwand mit seiner Begleitung fotografieren ließ. Am Ende standen für ihn fünf Pferde zu Buche, die er an diesem Abend neu sein Eigen nennen durften.

Pferdeauktion: Aus einer Laune heraus entstanden

Der Initiator des Ganzen, Holger Hetzel, bewegte sich im Foyer zwischen den Gästen zur Begrüßung hin und her und schüttelte Hände. „Das ist vor fünfzehn Jahren aus einer Laune heraus entstanden“, meinte der Pferdebesitzer, der in den 80er-Jahren den landwirtschaftlichen Betrieb der Familie zu einem Reitsportzentrum umstrukturiert hatte. „Das ist keine abgezockte Angelegenheit“, versicherte Hetzel, der selbst seit Jahrzehnten als Springreiter aktiv ist, Vierter mit der Mannschaft bei den Europameisterschaften 1993 und 2015 und 2017 Silbermedaillengewinner bei den Deutschen Meisterschaften der Springreiter war. „Einmal im Jahr lade ich sozusagen meine Freunde ein.“

An den schneeweiß gedeckten Rund-und Stehtischen versammelten sich die Gäste nach und nach, um sich letztmalig die Pferde vor der Versteigerung präsentieren zu lassen und anschließend erstmal das vielfältig angelegte Drei-Gänge-Menü zu genießen, das vom „Nordsee pur“ bis „Far east“ reichte.

Auch Prominente waren vor Ort

Unter den Gästen fanden sich auch Promi-Gesichter – wie die Ehefrau des Schauspielers Heino Ferch, Marie-Jeanette, die erstmals die Gocher Auktion besuchte. „Ich habe nur positive Resonanz gehört. Mich fasziniert die tolle Pferdeauswahl von Hetzel und wie er es aufzieht – fantastisch.“ Mitsteigern, nein, das sei nicht vorgesehen. „Meine Tochter hat schon ein Pony und ein Pferd.“

Die Kölner Unternehmerin und Pferdebesitzerin Ariane Wirzius hatte zuletzt beim Hamburger Derby mitgeboten , verzichtete an dem Abend auf Gebote. „Jedes Pferd hat aber den gleichen Wert. Es gibt da keine Wertigkeit, was ein Pferd gekostet hat“, unterstrich sie für sich, dass sie ein Tier, das soviel Geld kostet, nicht nur als reine Kapitalanlage betrachtet.

„Kann es heute krachen?“, fragte der Reitsportexperte Carsten Sostmeier Hetzel bei der Vorstellung der Pferde angesichts der 950 000 Euro, die im letzten Jahr für den fünfjährigen Hengst „Docantus“ erzielt wurde - und der „Weltmeister-Abstammung“ einzelner Pferde. Sostmeier hatte die Entwicklung der Auktion von der ersten Stunde an miterlebt. Er sprach von „einer der führenden Springpferdeauktionen in Deutschland und Europa.“

Und dann begann die Versteigerung – mit Videobildern des Pferdes und eingeblendetem aktuell gebotenen Preis, dem im Scheinwerferlicht wie ein Star erscheinendem Tier mit dem zu ihm passenden Lied (wie Joe Cocker bei „so beautiful“) oder „What a man“ und einem die Tiere anpreisenden Auktionator Volker Raulf („Eine gesicherte Geldqualität“), der die Gebote in immer größere Höhen zu schrauben versuchte.

Für die Käufer gab es eine Champagnerrunde

Inmitten des kleinen, mittigen Parcours und im Publikum standen junge Damen, die das jeweilige Gebot mit einem Leuchtstab dem Auktionator signalisierten. Der wendete seine Blick immer wieder auch zu den Personen mit den Handys in der Hand, von wo aus die telefonischen Gebote eingingen. Nach jedem 100.000er-Schritt erfolgte ein Tusch, die Käufer erhielten eine Champagnerrunde.

Stilvoll dekoriert: Die Auktionshalle von Holger Hetzel. Foto: Alexander Floré-Albrecht

Auch aktive Reiter, die ihren gezielten Blick auf die fünf- bis siebenjährigen Prachtexemplare gerichtet hatten, um im späteren Wettbewerb schon mit einem ausgebildeten Pferd antreten zu können, wollten sich die Show nicht entgehen lassen. „Man weiß, dass aus diesem Stall gute Pferde kommen“, sagte die Schweizerin Clarissa Crotta, immerhin 2009 Spring-Europameisterin mit der Mannschaft und Ersatzreiterin bei Olympia 2012, und bot engagiert mit. Die rumänische Grand-Prix-Siegerin Alexia Apostolescu erstand im Rahmen der Auktion mit „Sugar Boy“ und „So beautiful“ zwei aussichtsreiche Pferde.

Ohne einen Zuschlag blieb der iranische Bauunternehmer Sepehr Zarrabi. „Ich reite selbst“, meinte der junge Mann, der für die Auktion mit seinem Vater extra aus Teheran an den Niederrhein angereist war. „Eine gute Veranstaltung, gute Qualität“, lautete aber das fachmännische Urteil des Vaters über das Angebot. Bei der „Aftershow Party“ konnten die Gäste auf ihre Erfolge anstoßen.

>>> Umsatz von 3,716 Millionen Euro

Insgesamt wechselten die 19 angebotenen Pferde für 3,716 Millionen Euro den Besitzer. Eines der Tiere ging sogar an einen Käufer aus Kuwait. Das höchste Gebot erzielte aber Hetzels langjähriger Freund Uli Horrig, der den fünfjährigen Wallach „Halleluja“ für eine halbe Million Euro erwarb. Das Fazit des Geschäftsmannes war am Ende mehr als positiv: „Ich bin überglücklich. Das Gesamtergebnis ist über meinen Grunderwartungen.“