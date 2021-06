Pfalzdorf: Gemeinde-Bücherei startet mit Leseclub im Sommer

Pfalzdorf. Die ökumenische öffentliche Gemeindebücherei Pfalzdorf bietet mit ihrem Leseclub in diesem Sommer wieder ein einzigartiges Lese-Angebot.

Die ökumenische öffentliche Gemeindebücherei Pfalzdorf bietet auch dieses Jahr am Standort Pfälzerheim wieder als einzige Bücherei in Goch den Sommerleseclub (SLC) an. Leser und Leserinnen von jung bis alt können einzeln oder als Team teilnehmen und sich nach erfolgter kostenloser Anmeldung die ganzen Sommerferien mit aktuellem Lesestoff versorgen. Freunde und Familien können Teams bilden. Das Kultursekretariat NRW in Gütersloh hat das Projekt 2005 übernommen und es als landesweite Initiative und Netzwerk in zahlreichen Städten Nordrhein-Westfalens etabliert. Das Kultursekretariat fördert den SLC mit Landesmitteln. Leser aller Altersgruppen können allein oder als Teams von zwei bis zu fünf Personen teilnehmen.

Logbücher für alle Teilnehmer

Jeder Einzelteilnehmer und jedes Team werden mit Logbüchern ausgestattet. Verschiedene Themenseiten und Aufgaben regen die Leserinnen und Leser an, nicht nur Stempel für gelesene Bücher zu sammeln, sondern sich mit dem Gelesenen einzeln oder im Team auseinanderzusetzen. Neben der Förderung durch das Land wird der SLC von der Volksbank an der Niers, dem Steuerbüro Brauer und der Gocher Mayerschen Buchhandlung unterstützt. Das ehrenamtliche Büchereiteam freut sich auf viele Teilnehmer und einen tollen Lesesommer.

Start des Sommerleseclubs ist der 29. Juni in der Gemeindebücherei Pfalzdorf, Kirchstraße 105, 02823/3850 Öffnungszeiten sind dienstags von 15 bis 17 Uhr und mittwochs von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr.

