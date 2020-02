Paul-Heinz Böhmer aus Kranenburg erhielt Verdienstorden

Die vielen Uniformen verrieten es: Bei der Überreichung des Verdienstkreuzes am Bande für Paul-Heinz Böhmer aus Nütterden durch Landrat Wolfgang Spreen im Feuerwehrhaus des Sieben-Quellen-Dorfes ging es um die Verdienste, die Böhmer durch sein jahrzehntelanges Engagement, vor allem im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes erworben hat.

Zahlreiche Gäste aus dem Feuerwehrwesen

Bürgermeister Günter Steins begrüßte zahlreiche Gäste aus dem Feuerwehrwesen, darunter den Staatssekretär und Vorsitzenden des Verbandes der Feuerwehren NRW (VDF), Jan Heinisch, und Kreisbrandmeister Reiner Gilles und Kreisbrandmeister a. D. Matthias Schwartjes. Darüber hinaus waren die Vereinsvorsitzenden bzw. Abordnungen eingeladen, in denen Paul-Heinz Böhmer Mitglied ist – immerhin neun Organisationen. Dazu waren seine Nachfolgerin in der Schulleitung, Verena Nakath, und das Kreistagsmitglied Gertrud Kersten gekommen.

Landrat Wolfgang Spreen nannte in seiner Laudatio die vielfältigen Bereiche des Geehrten, vor allem im Dienste der Freiwilligen Feuerwehr, in die Böhmer bereits 1972 eintrat. 1975 wurde er zum Brandmeister und stellvertretenden Löschgruppenführer in Nütterden ernannt.

Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Kranenburg

Von 1980 bis 1983 gehörte er als Pressewart dem Vorstand des Kreisfeuerwehrverbandes an. Von 1984 bis 2004 leitete er die Freiwillige Feuerwehr Kranenburg, seit 2004 war er Gemeindebrandmeister. 1999 wurde maßgeblich auf seine Initiative hin die örtliche Jugendfeuerwehr gegründet. Mit der Übernahme des Amtes des Kreisbrandmeisters (2004 bis 2016) musste er die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr abgeben. Ab 2002 hatte er außerdem die Funktion des Brandinspektors inne.

Beisitzer im Landesfeuerwehrverband NRW

Von 1986 bis 2002 vertrat er den Regierungsbezirk Düsseldorf im Ausschuss „Branderziehung und –aufklärung“ des Landesfeuerwehrverbandes NRW e. V., dessen Vorstand er von 2005 bis 2009 als Beisitzer angehörte. Nach Insolvenz des Verbandes eist er seit 2010 Beisitzer im Vorstand des neugegründeten „Verbandes der Feuerwehren in NRW e. V.“, der neben Belangen der Freiwilligen Feuerwehr auch die Interessen der Berufs- und der Werksfeuerwehren vertritt.

Zusammenarbeit mit den Euregios

Mit etwa 120.000 angeschlossenen Feuerwehrleuten gehört er zu den größten deutschen Feuerwehrorganisationen. Grenzüberschreitend kümmerte er sich auch um die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Zusammenarbeit mit den niederländischen Organisationen der „Euregio Rhein-Waal“ und der „euregio rhein-maas-nord“.

Mitglied im Kreistag des Kreises Kleve

Besonderes Engagement zeigte Paul-Heinz Böhmer im Fachausschuss „Psychosoziale Unterstützung / Psychosoziale Notfallversorgung“ sowie als Leiter einer Arbeitsgruppe zur Erarbeitung von Richtlinien für das Tragen von Uniformen. Von 1994 bis 2004 gehörte er für die CDU dem Kreistag des Kreises Kleve an und war von 1999 bis 2004 stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion im Kreistag. Als Kreistagsmitglied war Paul-Heinz Böhmer Sprecher seiner Fraktion im Ausschuss für Feuerschutz und Rettungswesen.

Ortsvorsteher in Nütterden

Im Januar 2016 wählte ihn der Gemeinderat Kranenburg zum Ortsvorsteher in Kranenburg-Nütterden. Außerdem ist Paul-Heinz Böhmer Mitglied des Fördervereins „Alte Schule Nütterden e. V.“, der sich den Erhalt des denkmalgeschützten Gebäudes zur Aufgabe gemacht hat. Von 1995 bis 2004 bestimmte er als Beisitzer die Vereinsarbeit des Vereins „Kranenburger Jugendreisen e. V.“ mit. Daneben ist er seit Jahrzehnten Mitglied der örtlichen Schützengesellschaft und unterstützt tatkräftig das Martinskomitee von Nütterden.

Für sein Engagement vielfach ausgezeichnet

Für sein Engagement im Bereich der Feuerwehr wurde Paul-Heinz Böhmer bereits vielfach ausgezeichnet: mit dem Feuerwehrehrenkreuz in Gold des Deutschen Feuerwehrverbandes (1999), dem Feuerwehrehrenzeichen des Landes Nordrhein-Westfalen in Gold (2006) und dem Feuerwehrehrenzeichen des Landes Nordrhein-Westfalen der Sonderstufe in Silber, der Goldenen Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes Kleve (2008), der Ehrennadel der Jugendfeuerwehr Nordrhein-Westfalen in Silber (2011).

Ehrenlöschzugführer der Feuerwehr Kranenburg

Im Jahr 2004 wurde er zum Ehrenlöschzugführer und Ehrenwehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Kranenburg ernannt. Der Kreis Kleve ehrte ihn 2009 mit der „Ehrengabe“.Landrat Wolfgang Spreen dankte Paul-Heinz Böhmer für sein jahrzehntelanges Engagement zugunsten der Bürgerinnen und Bürger im Kreis Kleve. Für die Zukunft wünschte er ihm weiterhin die nötige Energie und Gesundheit zur Erfüllung der vielen ehrenamtlichen Aufgaben.