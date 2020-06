Party-People bereiten in Kalkar Probleme

Kalkar. In Kalkar ist seit Tagen eine Gruppe Jugendlicher unterwegs, die an markanten Plätzen feiern möchte. Dreck und Scherben lassen sie zurück.

Eine Gruppe Jugendlicher bereitet in Kalkar zurzeit Probleme. Im Jugendausschuss beklagten Ratsvertreter mehrere Vandalismusschäden am Sportplatz von SUS-Kalkar, auf dem Schulgelände und auf dem neuen Basketballplatz an der Mühle. Ordnungsamtschef Andreas Stechling sagte, dass es während der Zeit der Corona-Pandemie zu „Exzessen“ gekommen sei. So habe die Gruppe 15 bis 20 Flaschen auf dem Schulhof hinterlassen und zerstört. Eine ehemalige Umkleidekabine auf dem Sportplatz sei zerstört worden und auch auf dem neuen Basketballfeld gebe es Probleme.

Es sollen 16 Jugendliche sein

Die Stadtverwaltung wird jetzt einen Sicherheitsdienst beauftragen, der abends nach dem Rechten schaut. Stechling sprach von 16 Jugendlichen, die Probleme verursachen. Dabei handele es sich nicht um soziale Randgruppen, sondern um „normale Schüler“ aus der Mitte der Bevölkerung.

Das neue Basketballfeld werde gut angenommen und es gebe auch andere Gruppen, die hier gerne spielen. Gleichwohl werde das freie Spiel durch zerstörte Gläser und Flaschen erschwert. Auch habe man Gruppen mit Shishas und Joints beobachtet. „Diese Probleme können wir nicht aus eigener Kraft lösen. Dafür müssen wir einen Dienst beauftragen. Wenn sich die Situation nicht bessern sollte, dann bauen wird das Basketballfeld wieder ab“, sagte Bürgermeisterin Britta Schulz resolut. „Dass es so nicht geht, liegt auf der Hand“.

Man müsse mit den Jugendlichen sprechen und ihnen klar machen, dass man die Flaschen, die man trinke, auch wieder mitnehmen müsse, so Schulz. Die Verwaltung habe jetzt Schilder in Auftrag gegeben, die die Nutzung des Basketballfeldes auf 20 Uhr begrenze. „Damit haben wir eine bessere rechtliche Handhabe“, so Schulz. Der zu beauftragende Sicherheitsdienst solle regelmäßig am Schwanenhorst, auf dem Schulgelände und am Sportzentrum von SuS Kalkar vorbeischauen.

Problem nicht zu hoch aufhängen

Streetworker Peter Holderberg sagte im Gespräch mit der NRZ, dass die Jugendlichen in Kalkar kaum Möglichkeiten der Freizeitgestaltung hätten: „Wir können ihnen nichts bieten. Die jungen Leute wollen Party machen, die wollen Shisha rauchen, die wollen Bier trinken, die wollen abhängen.“ Mit aufsuchender Jugendarbeit sei da wenig zu machen. Die jungen Leute seien zwischen 15 und 25 Jahre alt.

Streetworker Holderberg ist der Meinung, dass man das Problem auch nicht allzu hoch aufhängen sollte. „Jetzt ist es so, im nächsten Jahr wieder anders. Ich mache das jetzt seit 20 Jahren mit. Ich kenne die jungen Leute und fahre abends regelmäßig mit dem Fahrrad durch die Stadt. Im Moment gibt es ein unangenehmes Grüppchen, ja, aber das legt sich auch wieder.“ Bürgermeisterin Britta Schulz sieht ein, dass sich die Jugendlichen „irgendwo lassen müssen“. Gleichwohl müsse man dieser Entwicklung Einhalt gebieten: „Das steht völlig außer Frage“.

Am Dienstagabend war von Partyexzessen auf dem Basketballplatz nichts zu sehen. Eine Gruppe junger Erwachsener spielte friedlich miteinander. Die Spieler fänden es schade, wenn der Platz nur bis 20 Uhr geöffnet wäre.