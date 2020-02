Weeze: Parookaville hätte Platz für ein paar mehr Einwohner

Ein paar Hundert mehr Besucher könnten in diesem Juli auf das Gelände der Musikstadt-auf-Zeit Parookaville passen. Täglich 70.000 Fans strömten in 2019 zum Festival am ersten Ferienwochenende im Sommer.

„Die Zahl ist nicht wirklich in Stein gemeißelt“, räumt einer der Gründer, Bernd Dicks, im Gespräch mit der NRZ ein. „Das Festival profitiert leider oder Gott sei Dank – das ist eine Frage der Perspektive – vom nicht so guten Sommergeschäft des Flughafens Weeze-Niederrhein“, sagt Dicks. Voraussichtlich werde der Airport den Parookaville-Machern in diesem Jahr ein paar Tagesbesucher-Parkplätze mehr zur Verfügung stellen, die eigentlich für Fluggäste auf dem Weg in den Urlaub gedacht waren.

Auf dem Festival-Gelände wäre durchaus Platz für den Zuwachs von ein Hundert Bürgern, ohne dass man Bedenken wegen der Sicherheit haben müsste. „Spannend werden An- und Abreise“, sagt Dicks. Aber auch das hat ja beim letzten Mal sehr gut geklappt und war von den Organisatoren deutlich verbessert worden.

Auch diesmal wird wieder die Anreise der „Einwohner“ über den dann als Einbahnstraße geführten Hülmer Deich geleitet, sowohl von der Autobahnabfahrt aus als auch von Uedem über Willy-Brandt-Ring kommend. Dennoch müssen sich Autofahrer im Kreis Kleve darauf gefasst machen, dass es am Anreisetag 16. Juli 2020 und Abreise-Montag, 20. Juli 2020, zu Staus kommen kann. Die Fluggäste nahmen und nehmen währenddessen den Weg hinten rum über die Autobahnabfahrt Sonsbeck und erreichen den Airport und pünktlich ihren Flieger von der Rückseite des Airports aus.

Zubringer- und Abfahrt-Service mit Sonderzügen der Bahn soll besser klappen

Dass die Bahn im letzten Jahr die von Parookaville extra eingekauften Sonderzüge nicht fahren ließ aus Mangel an Lokführern, dafür konnte das PV-Organisationsteam nichts, das will es aber in diesem Jahr frühzeitig auszuschließen versuchen. Ohnehin kostet dieser Zubringer- und Abfahrt-Service eine fünfstellige Summe an die Bahn. Die schickte zwar im vorigen Jahr dann Busse als funktionsfähigen Ersatz, der VRR zahlte am Ende jedoch drauf, meint Bernd Dicks.

Die Zufriedenheit der Bürger von Parookaville war in 2019 laut Rückmeldungen noch höher als zuvor. Beim Ablauf bleibt 2020 „alles beim Alten“. Es wird wieder eine neue Mainstage geben, das bombastische Herz des Festivals.

Die Nachfrage nach Tickets als Bürger von Parookaville vom 17. bis 19. Juli ist hoch. Innerhalb von zwei Stunden nach Öffnung des Online-Verkaufs waren 90 Prozent der Visa verkauft. „Die Nachfrage nach Comfort und Deluxe-Camp wurde größer und auch für das Caravan-Campen gibt es mehr Interesse. Für sie wird etwas mehr Stellplatz geben.