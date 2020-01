Zum Wintersemester 2020/2021 wird an der Hochschule Rhein-Waal in Kooperation mit dem Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen erstmalig eine zusätzliche duale Variante des Studiengangs Verwaltungsinformatik. Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart und Hochschulpräsident Dr. Oliver Locker-Grütjen unterschrieben dazu eine entsprechende Vereinbarung.

Kleve/Kamp-Lintfort. Beamte und Beamtinnen mit IT-Erfahrung: Kooperation zwischen Hochschule Rhein-Waal und Wirtschaftsministerium NRW unterzeichnet.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neuer Studiengang für Verwaltungs-Informatiker

Studieren und gleichzeitig beim Land Nordrhein-Westfalen eine Ausbildung absolvieren – das ist ab dem Wintersemester 2020/2021 am Kamp-Lintforter Standort der Hochschule Rhein-Waal möglich. Das NRW-Wirtschaftsministerium möchte so IT-Fachkräfte gewinnen und besser an sich binden. Den praktischen Teil durchlaufen die Anwärter und Anwärterinnen in den Landesbehörden. Die Vermittlung von Theorie und Grundlagenwissen erfolgt an der Hochschule Rhein-Waal.

Hochschulpräsident Dr. Oliver Locker-Grütjen betonte im Gespräch mit der NRZ: „Wir sind froh, dass das Wirtschaftsministerium auf uns zugekommen ist, dass wir das leisten.“ Kamp-Lintfort sei mit dem Studiengang E-Government dafür prädestiniert. Zumal der Minister betont habe, nur neue Studiengänge zu genehmigen, an denen das Ministerium auch Interesse habe. Grundsätzlich komme der neue Studiengang und die Kooperation mit dem Land auch der Stadt zugute. „Das bedeutet Anbindung an das Wirtschaftsministerium. Eine Verbindung von Region und Arbeitgebern und Hochschule Rhein-Waal“, so Locker-Grütjen weiter. „Es ist ein Freudentag.“

Eine funktionierende digitale Landesverwaltung braucht qualifizierte IT-Fachkräfte

Wirtschafts- und Digitalminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart und Hochschulrektor Dr. Oliver Locker-Grütjen unterzeichneten Dienstag den Vertrag. „Für eine funktionierende digitale Landesverwaltung brauchen wir qualifizierte IT-Fachkräfte“, sagte Minister Pinkwart. Die „junge und innovative Hochschule mit hervorragender Ausstattung“ biete ideale Voraussetzungen. Das duale Studium, das Ministerium und Hochschule gemeinsam entwickelt haben, umfasst insgesamt acht Semester. Die zukünftigen Verwaltungsinformatikerinnen erhalten während des Studiums eine Vergütung von rund 1350 Euro im Monat. Mit erfolgreichem Abschluss erwerben sie den akademischen Grad „Bachelor of Science“ und gleichzeitig die Laufbahnbefähigung für die Ämtergruppe der Laufbahn 2 des technischen Verwaltungsinformatikdienstes im Land NRW.