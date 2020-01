Neu: Satte Förderung für den Einbau von Wärmepumpen

Die alten Anlagen sollen verschwinden. Mit aller Macht fördert die Bundesregierung jetzt die Umstellung von alten Ölheizung auf moderne Heizsysteme. Wer eine alte Ölheizung austauschen möchte und in eine Wärmepumpe investiert, der kann einen Zuschuss des Bundes von bis zu 45 Prozent erhalten. „So einen Anschub hat es für unsere Branche noch nicht gegeben“, sagt Heizungsfachmann Theo Ehringfeld.

Über Fördermöglichkeiten informieren

Der Unternehmer aus Isselburg wird am Sonntag als einer der ersten Betriebe am unteren Niederrhein über die neuen Fördermöglichkeiten ausführlich informieren. Zwischen 11 und 17 Uhr lädt er zu einer Hausmesse. Unter anderem wird Prof. Michael Bühren von der Westfälischen Hochschule aus Bocholt referieren und auch die Energie-Agentur NRW wird vor Ort sein.

Bei einer kompletten Heizungserneuerung kommen schnell 20.000 Euro zusammen. Denn meist müssen nicht nur die Heizung an sich, sondern auch die Heizkörper bzw. eine Fußbodenheizung verlegt werden. Auch bei höheren Investitionen gibt es bis zu 45 Prozent Zuschuss.

Kleve und Umland Informationen zur Förderung Die Förderung für den Ausbau von Ölheizungen ist neu und erst zum 1. Januar gestartet. Die NRZ-Recherche zeigte, dass einige Heizungsinstallateure sich über das Programm noch nicht richtig informiert haben. Hier lohnt hartnäckiges Nachfragen. Wer sich informieren möchte, der sollte die Internetseite des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle aufrufen: www.bafa.de. Direkt auf der Startseite gibt es einen Link mit wissenswerten Inhalten. Einen Antrag bei der Bafa sollte man allerdings nicht selbst stellen, sondern dem Heizungsinstallateur überlassen. Dieser schaltet oft einen Energieberater ein, der dann die tatsächliche Antragstellung vollzieht. Die Fülle an technischen Angaben dürfte den Laien schnell überfordern. Die Förderungen sind gestaffelt. Das meiste Geld gibt es für den Austausch einer alten Ölheizung in eine Wärmepumpe oder Biomasse-Anlage. Für Gas-Hybridheizungen mit einem Erneuerbaren-Anteil von 25 Prozent gibt es 40 Prozent Investitionszuschuss. Weitere Informationen über staatliche Förderungen im Wohnungsbau gibt es auch auf www.deutschland-machts-effizient.de.

Bei der Entwicklung der Wärmepumpen habe sich in den vergangenen zehn Jahren enorm viel getan, sagt Ehringfeld. Luft-Wärmepumpen seien in ihrer Effizienz so verbessert worden, dass sie es heute problemlos mit einer Erdwärme-Pumpe aufnehmen könnten. „Die Unterschiede sind so gering geworden, dass sich die Investitionen in aufwendige Tiefenbohrungen oder das Verlegen von Schlaufen im Garten nicht mehr lohnen“, so der Experte. Eine Luft-Wärme-Pumpe sei innerhalb kürzester Zeit aufgebaut und angeschlossen.

Nicht jedes Haus eignet sich für den Einbau einer Wärmepumpe

Nicht jedes Haus eigne sich für den Einbau einer Wärmepumpe. „Wenn die Fenster 30 Jahre alt sind, dann brauchen wir nicht über eine Wärmepumpe reden“, sagte Ehringfeld. Es müsse eine gute Dämmung vorhanden sein.

Das Klever Unternehmen Haven Haustechnik geht von einer großen Nachfrage aus: „Ich glaube nicht, dass es schon mal eine so große Förderung für die Heizungserneuerung gegeben hat“, sagt ein zuständiger Fachberater. Die Abwicklung der Förderung über die Bafa erfolge in der Regel schnell und einfach. Die Anträge werden von Haven gestellt. Noch seien die Nachfragen zögerlich, dies werde sich aber schnell über die Werbung ändern. Aber nicht in jedem Fall sei der Einbau einer Wärmepumpe zu empfehlen. Ist ein Haus grundsätzlich schlecht isoliert, dann bringe auch eine effiziente Wärmepumpe nichts.

Auftragslage ist bei Heizungsbauern enorm gut

Werner Wels, Heizungsbauer aus Kleve, ist noch skeptisch: „Ich habe mich mit dem Thema auseinander gesetzt und muss meinen Kunden leider sagen: Es gibt noch gar nix. Das Thema kommt noch viel zu früh.“ Das Telefon klingele jetzt regelmäßig: Kunden wollen von ihm ein Angebot haben. „Ich wäre bei der ganzen Sache noch sehr skeptisch“, sagt Wels. Vor allem die Hersteller von Wärmepumpen seien darauf erpicht: „Und jetzt kommen wieder die dubiosen Internetfirmen und machen die Leute wuschig“, sagt er.

Die Auftragslage sei enorm gut: „Wir kriegen keine Leute. Wir haben zehn Mitarbeiter und könnten einstellen. Wir haben in der Vergangenheit einiges an Werbung gemacht. Aber es melden sich keine Azubis“, klagt Wels. Bei einem Prozent Baudarlehen würden viele jetzt in Neubauten investieren. „Wir alle sind nicht in der Lage, der Nachfrage gerecht zu werden“, sagt Wels.

Innungs-Obermeister Michael Janßen aus Goch hat bislang noch keine Zeit gefunden, sich mit den neuen Fördermöglichkeiten vertraut zu machen. „Wir stehen unseren Kunden mit qualifizierten Energieberatern zur Seite“, sagt Janßen. Im Laufe des Jahres werde sich die Nachfrage nach dem neuen Programm sicherlich einstellen.

Die Informationsveranstaltung in Isselburg findet am Sonntag von 11 bis 17 Uhr statt. Ehringfeld befindet sich an der Industriestraße 10 in Isselburg.