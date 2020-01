Kalkar. Geistliche Abendmusik in St. Nicolai Kalkar bietet deshalb nur fünf Konzerte in diesem Jahr – mit alten Bekannten und einem jungen Chor.

Mysteriöser Tod: Konzert in Kalkar fällt aus

Die Geistliche Abendmusik in St. Nicolai Kalkar startet am 19. Januar und bringt alte Bekannte und einen jungen Chor quer durchs Jahr. Der Eintritt ist wie immer frei.

Eigentlich hätten es wieder sechs Konzerte sein sollen. Verteilt auf die Jahreszeiten, jeweils an einem Sonntagabend um 19 Uhr. Doch ein fest eingeplantes Konzert der Geistliche Abendmusik in St. Nicolai Kalkar muss ausfallen: Der Dirigent ist gestorben. Mitten in einem Konzert begann der Leiter eines Moskauer Chors plötzlich herumzuschreien, völlig verwirrt. Er wurde mit einem Krankenwagen in die Psychiatrie gebracht, erhielt Medikamente, die ihn beruhigen sollten – und verstarb. „Das ist alles so mysteriös, dass wir das Konzert im März auch nicht ersetzen, sondern einfach ausfallen lassen“, sagt ein betroffener Jan Szopinski, Kantor von St. Nicolai und Organisator der Konzertreihe.

Nun sind es also fünf Konzerte. Das erste ist bereits am 19. Januar und bringt Barockmusik für Blockflöte und Cembalo. „Ich bekomme immer sehr viele Anfragen von Interpreten, die bei uns auftreten wollen“, erläutert Szopinski. Weil er selber ein Blockflötenensemble in St. Nicolai leitet, kam er auf die Idee, auch mal Profis einzuladen. „So kann man mal Leute erleben, die auf einem anderen Level musizieren.“ Dies werden dann Dagmar Wilgo und Natalia Spehl sein.

Die Zuhörerzahlen liegen durchschnittlich bei 150 bis 200 Besuchern. Szopinski ist damit sehr zufrieden. „Sogar, als mal ein japanischer Gitarrist auftrat und ich fürchtete, es kämen kaum Leute, waren 100 Besucher da“, freut er sich.

Gut besucht ist auch immer das Karnevalskonzert, das in diesem Jahr die aus Kleve stammende Flötistin Anna Hendriksen gemeinsam mit der Harfenistin Ivana Mehlen bestreitet. Sie spielen am 16. Februar Werke von Donizetti, Faure, Piazolla und anderen Komponisten.

Am 6. September tritt dann ein alter Bekannter auf – Roman Perucki, Domorganist aus Danzig und alter Schulfreund von Szopinski. „Er war schon oft hier und wird zusätzlich am Vormittag den Chor bei einer Messe begleiten“, freut sich der Kalkarer Kantor. In gewisser Weise ist auch Jacek Ropski aus Breslau ein alter Bekannter, obwohl noch jung an Jahren. Er hat als Kind die Gocher Stringtime mehrfach besucht und danach eine große Karriere gemacht. Szopinski wird gemeinsam mit ihm am 4. Oktober einige Stücke spielen. Höhepunkt dürfte aber die Partita E-Dur und die berühmte Chaconne aus der Partita d-moll von Johann Sebastian Bach sein.

Den Abschluss am 8. November macht der Osnabrücker Jugendchor unter Clemens Breitschaft mit einem Programm aus Renaissance bis zur Moderne. „Ein toller Chor“, schwärmt Szopinski. Er hat ihn kurz vor Weihnachten in Osnabrück mit dem Weihnachtsoratorium gehört und war überwältigt. Am Tag zuvor führt der Chor noch ein eigens komponiertes Werk zum Gedenken an die vier Lübecker Märtyrer erstmals auf – die Zweitaufführung wird dann in Kalkar stattfinden.

Die Konzerte beginnen alle um 19 Uhr. Um eine Spende wird gebeten.