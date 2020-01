Mühlhoff-Brand in Uedem: Polizei „tritt auf der Stelle“

Uedem. Knapp vier Wochen nach dem Brand bei Mühlhoff in Uedem wertet die Polizei weiter Hinweise aus. Große Teile der Produktion sind wieder angelaufen.

Beim Automobilzulieferer Mühlhoff in Uedem geht der Wiederaufbau voran: Nun, knapp vier Wochen nach dem Großbrand, sind weite Teile der Produktion wieder angelaufen. „Wir sind auf einem guten Weg. In den Rhythmus, den wir vor dem Brand hatten, haben wir aber natürlich noch nicht zurückgefunden“, sagt Mühlhoff-Geschäftsführer Markus Wermers.

Alle Produktionshallen und Maschinen, die nicht vom Feuer betroffen waren, sind wieder in Betrieb. Einige Werkzeuge sind zu anderen Fertigungsstätten verlagert worden. Nur vier Großpressen, die zentral für den Betrieb sind, bleiben weiter außen vor. „Das wird auch noch eine Weile der Fall sein“, sagt Wermers. Aktuell befinde man sich in Gesprächen mit dem Hersteller. Dieser habe aber bereits durchsickern lassen, dass die Reparatur der Umformtechnik wohl mindestens ein halbes Jahr dauere. Wohl aber würden Wermers zu Folge in dieser Woche alle Abriss- und Säuberungsmaßnahmen auf dem Mühlhoff-Areal abgeschlossen sein.

Belegschaft ist wieder vollständig im Dienst

Die 400-köpfige Belegschaft sei mittlerweile wieder vollständig zurück im Dienst. Sie war in den vergangenen Wochen sukzessive zurückgerufen worden. Weiter hält die Mühlhoff-Geschäftsführung an einer Sieben-Tage-Fertigung fest, um den Produktionsausfall in Folge des Großbrands wettzumachen. Einzig am vergangenen Wochenende habe man Freischichten eingerichtet. „Die Belegschaft steht dahinter. Die Stimmung unter den Mitarbeitern ist weiterhin gut, wenngleich wir natürlich stressige Zeiten erleben“, sagt Betriebsrat Markus Jacobs. Die Bezirksregierung habe dem Antrag auf Wochenendschichten stattgegeben.

In der nächsten Woche wolle man auch mit den ersten Wiederaufbaumaßnahmen beginnen. So soll zuerst das Verwaltungsgebäude hochgezogen werden, weitere Hallen sollen folgen. Es stehe fest, dass der Schaden in die zweistellige Millionenhöhe gehe. Eine genaue Summe könne Markus Wermers noch nicht nennen. Zudem gilt: Je länger die Produktion nicht vollumfänglich läuft, desto teurer wird’s.

Polizei hat noch keine Verdächtigen gefasst

Zum Hintergrund: In der Nacht zum 29. Dezember waren auf dem Mühlhoff-Betriebsgelände an mehreren Stellen gleichzeitig Feuer ausgebrochen. Schnell hatte die Polizei erklärt, davon auszugehen, dass Brandstiftung dahinter stecke. Schließlich seien der oder die Täter sehr routiniert und offenbar mit Ortskenntnis vorgegangen. Die Polizei erklärt entgegen anders lautender Gerüchte nun, noch keine Verdächtigen gefasst zu haben. „Wir treten aktuell auf der Stelle“, sagte eine Polizei-Sprecherin auf Anfrage. Ermittler fanden Kleidung am Tatort. Mit Bildern dieser Stücke wandte sich die Polizei an die Öffentlichkeit. „Dazu haben wir eine Menge Hinweise bekommen, noch werten wir diese aus“, so die Polizei.

