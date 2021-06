Motorradfahrer schwebt nach Unfall in Goch in Lebensgefahr

Bei einem Überholmanöver in Goch ist ein Motorradfahrer am Samstagmorgen schwer gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden.

Goch. Bei einem Überholmanöver in Goch am Niederrhein ist ein Motorradfahrer am Samstagmorgen schwer gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Der aus Norddeutschland stammende 32-Jährige war gegen 10.30 Uhr auf der Grunewaldstraße in Richtung Kleve unterwegs.

Nach Polizeiangaben hatte er in Höhe des Parkplatzes am Reichswald drei Autos überholt, als ein viertes vorausfahrendes Fahrzeug eines 72-Jährigen aus Kevelaer nach links in eine Zufahrt abbiegen wollte und das Motorrad dabei erfasste.

Der 32-Jährige stürzte und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde erst in eine Klinik gebracht. Ein Rettungshubschrauber flog ihn später in eine Spezialklinik. Die Polizei stellte das Motorrad und das Auto des 72-Jährigen sicher. (red/dpa)

