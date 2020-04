Mutmaßlicher Diebstahl Modeschmuck in der Klever Innenstadt gefunden

Kleve. Die Polizei sucht Hinweise zu vermeintlichem Diebesgut. Es wurde auf der Marktstraße in Kleve eine Handtasche mit Modeschmuck gefunden.

Bei einer Personenkontrolle am Donnerstag, 2. April, auf der Marktstraße in Kleve haben die Beamten der Wache Kleve vermeintliches Diebesgut gefunden. Hierbei handelt es sich um diversen Modeschmuck und eine Handtasche mit Inhalt, zu dem unter anderem ein Kalender aus dem Jahr 2016/2017 gehört.

Wer kennt diesen Schmuck? Foto: Kreispolizeibehörde / Kreispolizei

Auf einem Kalenderblatt im September 2016 sind unter anderem ein Termin bei einem Augenarzt in Rees, sowie ein Termin bei „Kidix“ in Kleve eingetragen. Die Kripo Kleve bittet daher um Ihre Mithilfe: Wer kennt oder vermisst die auf den Fotos gezeigten Gegenstände? Hinweise zur Herkunft der Gegenstände bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040.