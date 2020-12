Mit Parookaville ins neue Jahr feiern -- 13 Stunden Musik

Kreis Kleve. Die Festivalmacher aus Weeze streamen für Fans von Parookaville ein tolles Electronic-Dance-Musikprogramm ab Silvester-Mittag.

Parookaville lässt sich nicht unterkriegen. Der Countdown bis 2021 läuft und auch dieses besondere letzte Jahr möchten die Macher aus Weeze mit den Hunderttausenden Fans und "Bürgern" der Musikstadt-auf-Zeit gemeinsam mit einem "New Year's Eve Special" abschließen. Unter dem Motto "I love music X Parookaville" streamen über 13 Stunden lang die besten Sets aus der City Of Dreams. "Freut euch auf alle Sets der diesjährigen Sonderedition Parookaville Live from the City" -- dem kleinen Festival mit eineinhalb Metern Abstand für ausgeloste Teilnehmer -- sowie die Classics Showtek aus 2017, Steve Aoki aus 2018 und Armin van Buuren aus 2019. Das läuft am 31. Dezember 2020 von 12 Uhr mittags bis Neujahr um 1.15 Uhr über ilovemusic.de/parookaville. Den Anfang macht David Puentez, gefolgt von Tujamo, Topic, Felix Jaehn, Lari Luke, Alle Farben, Fedde Le Grand, W&W, Showtek, Steve Aoki, Armin van Buuren bis Brennan Haert.