Mit Knall ein Auto in Kleve angefahren

Gesucht wird der Fahrer eines weißen Peugeot 208. Denn er verschuldete einen Unfall mit Sachschaden am Montag, 2. Dezember, gegen 17.20 Uhr. Eine 20-Jährige Autofahrerin hatte ihren grauen 3er BMW am Straßenrand der Hoffmannallee in Kleve abgestellt und stieg aus. Plötzlich hörte sie einen deutlichen Knall und sah noch, wie ein weißer PKW, der gerade den BMW passiert hatte, weiter in Richtung Stadtmitte fuhr. Offenbar hatte der unbekannte Fahrer den Außenspiegel des BMW touchiert, ihn beschädigt und das eigene rechte Spiegelgehäuse abgebrochen, es blieb am Unfallort liegen. Zeugen melden sich: Polizei Kleve 02821 5040.