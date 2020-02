Kevelaer/Kleve. Ein Sozialpädagoge aus Kevelaer hat den Missbrauch von Kindern in über 50 Fällen gestanden. Am Freitag wird in Kleve das Urteil erwartet.

Dieser Fall hatte weit über die Stadtgrenzen Kevelaers für Aufsehen gesorgt: Zwischen 1998 und 2019 soll ein Sozialpädagoge in 52 Fällen Kinder missbraucht haben. In einem Großteil der Fälle ist ein minderjähriges Kind aus der Familie des Mannes das Opfer gewesen. „Es ist größtenteils so gewesen“, hatte der 50-Jährige beim Prozessstart vor dem Klever Landgericht eingeräumt. Lediglich in einem angeklagten Fall habe es keine Berührung gegeben, sagte der Mann aus. Am Freitag (28. Februar) soll das Urteil gegen den Mann gesprochen werden.

„Er hat mein Vertrauen mehrfach und eiskalt missbraucht“, sagte ein heute volljähriges Opfer vor Gericht aus. Es sei immer wieder zu Berührungen durch den Angeklagten gekommen, in der Wohnung des Mannes und während zweier Urlaube in den Niederlanden.

Der Fall hatte in Kevelaer für großes Aufsehen gesorgt

In weiteren zehn Fällen soll es zwischen 2013 und 2019 bei Ferienfreizeiten, die der Angeklagte als Betreuer begleitet hat, zu sexuellen Übergriffen auf Minderjährige gekommen sein. Der Mann hatte sich im Juli 2019 selbst angezeigt, nachdem es bei einer Ferienfreizeit zu einem Fall von sexuellem Missbrauch gekommen war. Er habe sich neben einem schlafenden Jungen selbst befriedigt.

Neben dem Vorwurf des sexuellen Missbrauchs wird dem Mann außerdem Besitz von Kinderpornografie vorgeworfen. Bei einer Durchsuchung im Juli 2019 waren 27 Bilder mit entsprechenden Inhalten auf Speichermedien gefunden worden. Für die Herkunft der Bilder hatte der Angeklagte keine Erklärung.

Die Nachricht von der Inhaftierung des damals 49-Jährigen im Juli des vergangenen Jahres hatte in Kevelaer für großes Aufsehen gesorgt. Der Mann war in der Stadt bekannt, trat als Sozialpädagoge und Filmemacher öffentlich auf. Dementsprechend groß ist das Interesse der Öffentlichkeit an dem Fall. Bei der Anklageverlesung im Landgericht Kleve waren die Zuschauerränge fast komplett gefüllt. Der Kevelaerer sitzt seit Juli 2019 in Untersuchungshaft.