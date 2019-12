Kleve/Münster. Rhythmisierter Ganztag in Kleve: Lernphasen wechseln sich mit Bewegungs-, Spiel und Kreativzeiten ab, keine Grenzen zwischen Schule und OGS.

Mehr Förderung mit Klassenteam an Klever Grundschule

Morgens sind die Räume des Offenen Ganztags (OGS) verwaist, nachmittags herrscht dafür dann gähnende Leere in den Klassenräumen nebenan. Das ist das übliche Modell der Trennung zwischen Unterricht und Nachmittagsbetreuung. Die Grundschule an den Linden und die Caritas Kleve proben Neues und führen diese Welten zusammen.

Die Erfahrungen im zweiten Jahr des „Rhythmisierten Ganztags“ machen Mut und lassen die Warteliste interessierter Eltern wachsen. Vielfältige Vorteile zählen Detmar Pommering, Leiter des Fachdienstes Schule bei der Caritas, und Konrektorin Anne van Weegen auf.Hier gibt es mehr Artikel und Bilder aus Kleve und UmlandNicht nur, dass die Eltern beobachten, dass ihre Kinder nachmittags weniger müde nach Hause kommen und sie beim Lernergebnis im Klassenvergleich vorne lägen. Wie so oft ist die Grundidee einfach, aber erfordert die Umsetzung einige Voraussetzungen. Und Personal.

Das Konzept ermöglicht Anne van Weegen und ihren Kolleg*innen mehr individuelle Förderung, auch am PC. Foto: Harald Westbeld / Caritas

Im Rhythmisierten Ganztag bilden Lehrer sowie Erzieher und Ergänzungskräfte der OGS ein „Klassenteam“, erläutert van Weegen. Lernphasen wechseln sich mit Bewegungs-, Spiel und Kreativzeiten ab. Ein Grundgerüst ist durch Sporträume, Schwimmunterricht und Essenszeiten gegeben, aber darin kann die Zeit zwischen 8.15 und 15 Uhr flexibel gestaltet werden. „Die Kinder bleiben immer in der Klassengemeinschaft zusammen“, nennt Pommering einen Vorteil.

Doppel- und Dreifachbesetzung

Die fast durchgehende Doppel- oder sogar Dreifachbesetzung ermöglicht nach Bedarf Kleingruppen zu bilden oder Kinder einzeln zu fördern. Oft gibt es statt 45-Minuten- dann Doppelstunden.

Bislang gibt es nur wenige Grundschulen in Nordrhein-Westfalen, die dieses Modell eingeführt haben. In der Caritas sind die Klever die ersten, die es als Träger der OGS umsetzen. Die Anregung dazu kam von der Stadt, weil mehr Förderung in einem Stadtteil mit hohem Migrationsanteil und vielen von Hartz IV lebenden Familien geboten war.

Die Stadt wollte die Caritas als Träger – „wegen der Fachkräfte“, sagt van Weegen. Weil 27 Wochenstunden angeboten werden können, finde man eher Fachkräfte als für den „additiven“ Ganztag nachmittags.

„Ich weiß, wie unterrichtet wird und welche Kinder mehr Förderung brauchen.“

Jacqueline Castelijns leitet die OGS in der Grundschule an den Linden und kann überblicken: „Ich weiß, wie unterrichtet wird und welche Kinder mehr Förderung brauchen.“ Vorher hätten die Mitarbeiterinnen wenig Ahnung gehabt, was morgens passiert sei – informiert wurde über Eintragungen in Hefte. Jetzt setze sich jedes Team wöchentlich zusammen und stimme sich ab. Entspannend sei, dass man viel mehr voneinander über die Kinder wisse und an einem Strang ziehen könne, erklärt van Weegen.

Rhythmisierter Ganztag braucht räumliche Voraussetzungen – die Grundschule an den Linden wurde gerade umgebaut, der Start hier bot sich an, mit großzügigen Klassen und Differenzierungsräumen, mit Fenstern getrennt.

Sinnvoll, in mehr und qualifizierteres Personal zu investieren

Der Personalaufwand und damit die Kosten für den rhythmisierten Ganztag sind höher als bei der getrennten Betreuung. Aber Kleves Kämmerer setzt darauf, dass durch die ganztägige Nutzung der Schulräume trotz wachsender Nachfrage nach OGS-Plätzen der Bau weiterer Räume vermieden werden könne. Es erscheine sinnvoller, so Detmar Pommering, „in mehr und qualifizierteres Personal zu investieren“.

Derzeit liege der Anteil der Eltern, die die OGS in Anspruch nähmen, noch bei 35 Prozent. Die Stadt Kleve strebe auf Dauer 75 Prozent an. Nach wie vor können sich die Eltern wie bisher für die „Halbtagsklassen“ entscheiden. Aber die aktuellen Anmeldezahlen gehen schon im zweiten Jahr in der Grundschule an den Linden eindeutig zur Rhythmisierung.

Sechs Klassen – ausbaufähig auf alle Klassen

Sechs Klassen sind derzeit im neuen Modell. Das Interesse der Eltern aus anderen Stadtteilen sei jedoch so groß, dass nicht ausgeschlossen sei, zukünftig alle Klassen auf den Rhythmisierten Ganztag umzustellen, erklärt van Weegen.

Die Lehrkräfte müssen über Mittag in der Schule bleiben und ihre Vor- und Nachbereitungszeiten anders organisieren. Ihr Kollegium, sagt Anne van Weegen, habe sich bewusst dafür entschieden.

Ohne empirische Auswertung deuten Anne van Weegen und ihr Lehrerkollegium, dass diese Klassen „schneller“ sind, das soziale Miteinander besser. Die Caritas bedauert, dass die Stadt Kleve die Betreuung alle drei Jahre neu ausschreiben will und interessierte Träger ein Angebot abgeben können. „Verlässlichkeit sieht anders aus“, so Pommering.