Feuerwehr Mann aus verqualmter Wohnung in Bedburg-Hau gerettet

Bedburg-Hau. Ein 28-Jähriger hatte sein Essen auf den Herd gestellt und war dann eingeschlafen. Trotz des dichten Rauchs in der Wohnung blieb er unverletzt.

Einsatzkräfte haben am Sonntagnachmittag, 15. Dezember, aus einer verqualmten Wohnung in Bedburg-Hau einen 28-jährigen Mann gerettet, der sein Essen auf den Herd gestellt hatte und dann eingeschlafen war. Die Freiwillige Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei waren in die Koppelstraße ausgerückt, nachdem ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses einen ausgelösten Rauchmelder festgestellt und um 14.16 Uhr den Notruf gewählt hatte.

Die Einsatzkräfte bemerkten vor Ort eine starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehr musste zunächst gewaltsam die verschlossene Wohnungstüre öffnen. Unter schwerem Atemschutz drang ein Angriffstrupp dann in die Wohnung ein. „Der Mann im Inneren staunte nicht schlecht, als er von den Einsatzkräften in seiner Wohnung geweckt wurde“, so Feuerwehr-Pressesprecher Michael Hendricks.

28-Jähriger blieb unverletzt

Glücklicherweise konnte das Feuer mit einem Kleinlöschgerät gelöscht werden. Umfangreiche Lüftungsmaßnahmen waren erforderlich. Der Betroffene blieb trotz des dichten Rauchs in der Wohnung unverletzt. Zuvor war er vom Rettungsdienst untersucht worden. Im Einsatz waren zwölf Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst unter Leitung von Gemeindebrandinspektor Stefan Veldmeijer.