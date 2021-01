Freuen sich vor dem Überseecontainer in Kleve auf den Versand der Lüftungsanlage in die Mongolei (v.l.n.r.): Stellvertretender DVS-Vorsitzender Adolf Schreiber, Berns-Geschäftsführer Jan Vierboom und DVS-Geschäftsführer Michael Sahlmen.

Wirtschaft Lüftungsanlage aus Kleve tritt Reise in die Mongolei an

Kreis Kleve Die Klever Berns Gruppe begleitet ein Projekt aus dem DVS Bildungszentrum, das eine Lüftungsanlage für die Mongolei aufbereitet.

„Für mich ist es auch eine Art Hilfe zur Selbsthilfe, die da geschieht“. Jan Vierboom sagt dies, Geschäftsführender Gesellschafter der Berns Gruppe mit Sitz in Kleve, die am Niederrhein für den Anlagenbau in den Bereichen Energie, Heizung, Kühlung, Wasser und Lüftung steht. Letztere, die Lüftung, beschäftigt das Unternehmen derzeit zur Unterstützung und Förderung internationaler Kontakte mit der Mongolei.

Gegenwärtig wird eine riesige Lüftungsanlage – einst selbst im DVS-Bildungszentrum Kleve zur Förderung des Schweißens und verwandter Verfahren am Weißen Tor installiert – abgebaut und später in Erdenet in der Mongolei neu installiert. Für Adolf Schreiber, einen der Engagierten des DVS in der Region, ist es „ein Projekt mit Vorbild-Charakter und mit Rückenwind“, so der Gocher. Unterstütze die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) mit Sitz in Bonn die mongolischen Partner doch im Rahmen des vom Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung beim Aufbau einer international anerkannten Aus- und Fortbildung im Fachbereich Schweißen in der Mongolei. Und Hans-Josef Kuypers, Wirtschaftsförderer für den Kreis Kleve ergänzt: „Unterstützende Maßnahmen dieser Art liefern einen Nachweis dafür, wie deutlich die Bestrebungen nach Internationalität unserer Unternehmen gewachsen sind.“

Durch das Projekt könne sich die Wirtschaft in Begleitgeschäften des Bergbaus, beim Verschleißschutzschweißen, beim Bau von Betriebseinrichtungen und vielem mehr erheblich verbessern. Auf internationaler Ebene agieren drei Partner im Rahmen des Projekts: Das deutsche Unternehmen Schachtbau Nordhausen, die mongolische Firma Hasu Megawatt LLC und das Erdenet Institute of Technology (EIT), ein Institut der mongolischen University of Science and Technology. Empfänger und Eigentümer des schweißtechnischen Equipments und der Anlage aus dem DVS-Bildungszentrum Kleve wird das Europäische Innovations- und Technologieinstitut, eine Einrichtung der Europäischen Union, die sich die Stärkung der Innovationsfähigkeit Europas zur Aufgabe gemacht hat.

„Dank der vom DVS Bildungszentrum Kleve gestellten passgerechten Ausstattung für die Schweißlehrwerkstatt in Erdenet steht ein großer Teil des benötigten Equipments zur Verfügung, damit eine Ausbildung von Schweißfachkräften entsprechend international geltender Qualitätsstandards erst ermöglicht werden kann“, beurteilen Adolf Schreiber und der DVS-Standortleiter Michael Sahlmen das Projekt, das erst nach dem Wiederaufbau der Anlage in der Mongolei durch die Firma Berns seinen Abschluss findet.