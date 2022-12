Louisendorf: Martinskomitee nach 52 Jahren ohne Willy Lange

Bedburg-Hau/Louisendorf. Nach 52 Jahren des Engagements im Martinskomitee Till-Moyland-Louisendorf ist Schluss: Willy Lange hört auf, sein Enkel übernimmt seine Aufgaben.

Nach 52 Jahren des Engagements im Martinskomitee Till-Moyland-Louisendorf ist Schluss: Willy Lange aus Louisendorf hört auf. Als er im Jahr 1970 mit dafür sorgte, dass auch Kinder aus Louisendorf, die zu dieser Zeit die katholische Grundschule in Till besuchten, am Martinszug in Till teilnehmen und vor allen Dingen auch eine Martinstüte bekommen sollten, waren viele Mitglieder des Martinskomitees Till-Moyland-Louisendorf noch gar nicht geboren oder waren selbst noch in der glücklichen Situation, eine Martinstüte zu bekommen.

Eine komplett andere Zeit

Es war eine komplett andere Zeit, wie Willy Lange zu berichten weiß. Bis zum heutigen Tag hat er alle Spendenlisten aus den vergangenen 52 Jahren in seinem Sammelbezirk aufbewahrt und kann somit belegen, wer, wann und wo in dieser Zeit in Louisendorf gewohnt hat.

Willy Lange war immer und zu jeder Zeit ein verlässliches Mitglied im Martinskomitee

52 Jahre, das ist eine sehr lange Zeit, weiß auch der Vorsitzende des Martinskomitees, Stephan Braam, der seit 2001 im Komitee ist und diesen Posten seit 17 Jahren innehat. „Willy Lange war immer und zu jeder Zeit ein verlässliches Mitglied im Martinskomitee und stand selbigem immer bei allen Fragen und Umzügen zur Seite“, weiß Braam zu berichten. Das Martinskomitee Till-Moyland-Louisendorf bedankt sich für die tolle und jahrelange Mitgliedschaft und wird Willy Lange sicher im nächsten Jahr als Unterstützung vermissen.

Allerdings bleibt die Martinstradition auch im Hause Lange weiterhin bestehen. Sein Enkel hat seinen Posten und auch seinen Sammelbezirk in Louisendorf übernommen. Außerdem – so hofft Braam – wird er Willy Lange dann im nächsten Jahr als Besucher des Sankt-Martinszuges wieder in Till begrüßen dürfen. (M.V.)

