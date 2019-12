Lotsin für Integration im Dienst der Stadt Kleve

Kleve. Sonja Lemm arbeitet seit Juli in der neu geschaffenen Stabsstelle „Integration und Inklusion“ der Stadt Kleve am sozialen Miteinander.

Gleichberechtigte Teilhabe, das ist ein großes Wort. Sonja Lemm arbeitet daran, dass die Richtung dahin stimmt.

Wenn es zum Beispiel einen Ratgeber für Eltern gibt, der an verschiedenen Stellen ausliegt und den man lesen kann, stellt sie die Frage: Wie ansprechend ist der Flyer? Wird er gelesen? Erreicht er sein Zielpublikum und seinen Zweck? Oder ist es nur Kosmetik, mit der man nachweisen kann, dass man etwas getan hat? Muss man anders auf die Eltern zugehen?Ihre Stabsstelle bei der Stadt Kleve trägt den Titel „Integration und Inklusion“, das umfasst sehr vieles. Vor allem Vernetzung, und zwar innerhalb der Verwaltung, mit den professionellen Akteuren und den Bürgern und Bürgerinnen in Kleve.

Netzwerken und gute Kommunikation sind sehr wichtig

„Netzwerken und gute Kommunikation sind sehr wichtig“, sagt sie über ihre Funktion. Sie arbeitet daran, Probleme zu lösen oder bestenfalls gar nicht erst aufkommen zu lassen.

Wenn sich eine Rollstuhlfahrerin beschwert, dass sie mit ihrer Rollstuhlgruppe nicht zu Veranstaltungen in die Stadthalle kommen kann, kümmert sie sich darum und stellt fest: Geht doch, bei städtischen Veranstaltungen können zwei Stuhlreihen abgebaut werden, man muss es nur rechtzeitig anmelden. „Vieles ist möglich, aber oft weiß man es nicht. Ich bin sicher, dass wir zum Thema ‚Ressourcen‘ noch weitere Entdeckungen machen können, auch im Hinblick auf das soziale Miteinander.“

Auch hier setzt sie auf Netzwerkarbeit und Begegnung. „Wir leben in einer Stadt, in Kleve“, sagt sie. „Viele dürfen hier leben, manche müssen auch hier leben, aber alle sollen ihre Chancen haben, das Leben so selbstbestimmt und gleichberechtigt wie möglich mitzugestalten.“

Von der Beschwerde über die Anregung bis zum Wunsch nach Mitwirkung – sie stellt die Verbindungen her. „Im Prinzip gibt es in Kleve für jedes Problem einen Ansprechpartner, nur weiß nicht jeder, wer das ist.“

Seit sie ihre Stelle angetreten hat, knüpfte sie schon viele Verbindungen. Und viele bestehen schon aus ihren früheren Tätigkeiten. Denn Sonja Lemm, aufgewachsen in Nütterden, hat lange beim Theodor-Brauer-Haus (TBH) gearbeitet, als Medienpädagogin, in der Jugendhilfe, zuletzt als pädagogische Leiterin in der Alten Post am Bahnhof, der großen Flüchtlingsunterkunft. „Ich habe das sehr gerne gemacht, da habe ich den Sinn der Arbeit täglich erfahren“, erzählt sie.

Das Ganze besteht aus vielen Teilen

18 Jahre lang war sie beim TBH. Dabei hatte sie ursprünglich in einem Reisebüro gearbeitet, neun Jahre lang, die letzten zwei davon in Münster. Doch dann holte sie ihr Abitur nach und studierte Kulturpädagogik in Nijmegen. Trotz vieler Reisen in ferne Länder war das eine besondere Erfahrung, auch mit dem Thema Integration. „Anfangs brauchte ich ein Wörterbuch, aber nach dem Grundstudium musste es einfach ohne gehen. Gleichbehandlung war angesagt. Heute sehe ich, dass das gut war.“

Auslandssemester in Spanien, Projektpraktika im interkulturellen und musischen Bereich, ein einjähriges Berufspraktikum im Kinder- und Jugendfilmzentrum Remscheid, wo sie auch nachher noch einige Jahre lang freiberuflich mitarbeitete – alles auch eine Schule des Lebens und Erlebens.

Sie hat daraus die Erkenntnis gewonnen, dass das große oder kleine Ganze immer aus vielen Teilen besteht und es immer Vielfalt braucht, um etwas Neues entstehen zu lassen. Eine Erfahrung, die sie sicherlich für die neuen Aufgaben gut nutzen kann.