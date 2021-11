„Letzte-Hilfe-Kurs“ bei den Maltesern in Kalkar

Kalkar. Der Hospizdienst des Wohlfahrtsverbandes am Niederrhein ist jetzt auch in Kalkar vertreten und will sein Angebot ausbauen.

Seit Anfang des Jahres ist der Hospizdienst der Malteser am Niederrhein in den Stadtverband Kalkar-Goch eingegliedert – und nun soll durchgestartet werden. Die Ehrenamtlichen des Hospizdienst begleiten Familien sowohl im Kreis Kleve als auch im Kreis Wesel.

„Kalkar liegt für unsere Helfenden aus beiden Kreisen ‚im Herzen‘ und der Weg zu Angeboten oder Veranstaltungen ist nah“, sagt die Koordinatorin des Hospizdienstes, Anneliese Schlaghecken. „Wir freuen uns, dass die Ehrenamtlichen nun gemeinsam unter dem Dach nur eines Stadtverbandes der Malteser vereint sind.“, ergänzt die Stadtbeauftragte Kristin Wälbers.

Wir können dem Leben nicht mehr Tage, aber den Tagen mehr Leben geben

Im Sinne des Hospizgedankens, frei nach Cicely Saunders, „Wir können dem Leben nicht mehr Tage aber den Tagen mehr Leben geben“, steht der Hospizdienst der Malteser am Niederrhein seit 2006 Menschen und deren Familien, die von einer schweren Erkrankung, dem Sterben mit Tod und Trauer betroffen sind, bei der Bewältigung ihrer außergewöhnlichen Situation zur Seite. Derzeit setzen sich 73 Ehrenamtliche dafür ein, dass Mitmenschen in Ihrer letzten Lebensphase nicht allein gelassen werden. „Mit Herz und Hand machen unsere Ehrenamtlichen das Versprechen erfahrbar, dass in den Krisen des Lebens auch und gerade am Lebensende, heilsame Nähe möglich ist, dass Abschied und Trauer mitgetragen werden und die Würde des Einzelnen bis zuletzt gewahrt bleibt“, sagt Petra Bahr-Rüschkamp, Koordinatorin und Leitung des Hospizdienstes und fügt an: „Wir stehen für eine Gesellschaft, in der Sterben, Tod und Trauer zum Leben gehören.“

Begleitung im häuslichen Umfeld

Neben der Begleitung im häuslichen Umfeld, in Senioreneinrichtungen oder im Krankenhaus bieten die Koordinatorinnen des Dienstes auch „Letzte-Hilfe-Kurse“, Palliative Beratung und Informationen zu Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung an. „Auch Kinder und Jugendliche sind von Sterben, Tod und Trauer betroffen“, sagt Anneliese Schlaghecken.

„Aus diesem Grund können auch Mitarbeitende von Kindergärten und Schulen sich an unseren Kinder-und Jugendhospizdienst wenden.“ Der Hospizdienst berät und unterstützt, wenn ein Kind oder Elternteil erkrankt oder verstirbt und bieten darüber hinaus, Projekte für Kinder und Jugendliche an. „Der Hospizdienst ist eine Bereicherung für unseren Stadtverband“, so die Stadtbeauftragte Kristin Wälbers, „der unsere bestehenden Malteser-Angebote gut ergänzt und von den Bürgerinnen und Bürgern in Kalkar und Umgebung gewiss gerne in Anspruch genommen wird.“

Kontakt: Petra Bahr-Rüschkamp, hospiz.niederrhein@malteser.org, 02825/538 60 und 0151/2260 3052, Kristin Wälbers, kristin.waelbers@malteser.org, 02824/ 9716282

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland