Leiharbeiterwohnungen: Grünen fordern mehr Kontrollen

Kleve. Ordnungsämter sollen unangemeldet kontrollieren und die Anmeldung im Bürgerbüro müsse persönlich erfolgen.

In Kleve soll ausführlich über das Thema „Leiharbeiterwohnungen“ gesprochen werden. Die Grünen beantragten unangemeldete Kontrollen und eine Anmeldungspflicht von Leiharbeitern im Bürgerbüro. Das Thema soll im Sozialausschuss am 27. August diskutiert werden.

Mehr Kontrollen und keine Listenanmeldungen mehr

In ihrem Antrag formulierten die Grünen, dass es ihnen um die Gruppe der Unsichtbaren gehe, die osteuropäischen Leiharbeiter, die in den Niederlanden arbeiten und in Kleve wohnen. In der Kreisstadt gebe es 52 Immobilien, die mit zirka 1600 Arbeitenden belegt sind.

Es reiche nicht aus, dass die niederländischen Leiharbeitsunternehmen auf Nachfrage ihre Belegungslisten vorlegen und Informationen über die Art der Arbeit preisgeben. Die Grünen wollen, dass die europäischen Mitbürger sich persönlich im Bürgerbüro anmelden. Eine Listenanmeldung soll nicht mehr akzeptiert werden.

Immobilienbesitzer sanktionieren

Ferner sollen städtische Ordnungskräfte regelmäßig Kontrollen in den Unterkünften vornehmen, um Missstände bei der Belegung vorzubeugen und von den Vermietern mehr Verantwortung einzufordern. Einige Immobilienbesitzer würden die Politik schamlos bedrohen, wenn man ihrer Bauplanung nicht zustimme, so die Grünen.