Coronavirus Infektion in Geldern: Kreis testet 100 Feiergäste auf Corona

Kreis Kleve. Nach einer privaten Festveranstaltung in Geldern müssen 100 Gäste auf das Coronavirus getestet werden. Der Kreis Kleve ist aktiv.

Gut 100 Gelderner Gäste einer Festveranstaltung werden am Mittwoch als Kontaktpersonen eines Coronafalls vom Kreisgesundheitsamt getestet. Sie alle hatten vor wenigen Tagen an einer großen privaten Festveranstaltung teilgenommen, die außerhalb des Kreises Kleve stattgefunden hat. Ein weiterer Gast hatte nun als Corona-Indexfall von seiner Teilnahme an diesem Fest berichtet.

Geldern: Kontaktpersonen werden mit Hochdruck gesucht

Seit Dienstagnachmittag ermittelt die Stadt Geldern in enger Zusammenarbeit mit dem Kreis Kleve mit Hochdruck die Kontaktpersonen des erkrankten Gastes. Bislang wurden über 100 Kontaktpersonen ermittelt. Zwei Teams des Gesundheitsamtes testen heute diese Personen, die bereits unter Quarantäne stehen. Die Ermittlung weiterer Gäste läuft noch. Alle Kontaktpersonen werden getestet.