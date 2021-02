Kreis Kleve: Volltreffer beim PS-Sparen der Sparkassen

Kreis Kleve. Die Gewinner des PS-Sparens der Sparkasse Rhein-Maas kommen auch aus Kellen und Bedburg-Hau. Über 5000 Euro darf sich jeder Gewinner freuen.

Jeden Monat freuen sich mehr als 8.000 Kundinnen und Kunden bei der Sparkasse Rhein-Maas über Gewinne beim PS-Sparen. In diesem Monat haben vier Glückliche einen besonderen Grund zur Freude: Ein Hauptpreis in Höhe von 50.000 Euro geht in den Marktbereich Straelen und drei Hauptgewinne in Höhe von jeweils 5.000 Euro entfallen auf die Marktbereiche Bedburg-Hau, Emmerich und Kellen. Die Beraterinnen und Berater der Sparkasse haben die frohen Botschaften bereits übermittelt.

Gezogen wurden die Glücks-Nummern im Rahmen der PS-Auslosung der Rheinischen Sparkassen für den Monat Februar. Alle Gewinnerinnen und Gewinner spielen bereits seit vielen Jahren die PS-Lose im Dauerauftragsverfahren. Somit wird keine Ziehung verpasst und der Sparanteil sowie anfallende Gewinne werden automatisch auf das Kundenkonto gebucht. Darüber hinaus dient PS-Sparen auch einem guten Zweck: 25 Prozent des Loseinsatzes werden schwerpunktmäßig im Bereich der Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit in der Region eingesetzt. Auf diese Weise unterstützt die Sparkasse Rhein-Maas jährlich rund 200 soziale und gemeinnützige Einrichtungen. Informationen zum PS-Sparen gibt’s in den Geschäftsstellen und unter www.skrm.de/ps.