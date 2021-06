Foto: Gerhard Seybert / Voba an der Niers

Wirtschaft Kreis Kleve: Volksbank an der Niers mit gutem Geschäftsjahr

Kreis Kleve. Die Bilanzsumme der Volksbank Niers steigt auf 2,7 Milliarden Euro. Die Einlagen wachsen und das Kreditgeschäft entwickelt sich stark.

Die Volksbank an der Niers blickt auf ein gutes Geschäftsjahr 2020 zurück. In der Corona-Pandemie war die Volksbank an vielen Stellen als Unterstützer gefordert, beispielsweise bei ihren Firmenkunden. Ein Rückblick zeigt: Wesentliche Kreditrisiken blieben aus, der Geschäftsbetrieb wurde durch umfangreiche Schutzmaßnahmen erfolgreich weitergeführt und die Eigenkapitalbasis ist weiterhin stabil. „Die Auswirkungen der vergangenen Monate werden uns alle noch einige Zeit beschäftigen“, sagt Vorstand Johannes Janhsen.

Die Bilanzsumme wuchs um 7,8 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro

Das Fundament der Genossenschaft bilden ihre Mitglieder, deren Zahl im letzten Jahr auf 52.313 gestiegen ist. Die Ertragslage der Bank zeigte sich 2020 angesichts eines herausfordernden Marktumfeldes stabil. Die Bilanzsumme wuchs um 7,8 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro. Wie bereits in den Vorjahren, war die geschäftliche Entwicklung von einer starken Zunahme der Kundeneinlagen und des Kreditgeschäfts geprägt. Die Kundeneinlagen zeigten ein deutlichen Anstieg von 6,5 Prozent, vor allem den Bereich der Sichteinlagen betreffend. Das Kreditgeschäft wuchs um vier Prozent auf fast 1,9 Milliarden Euro. Alle vertretbaren Bedürfnisse der Kunden können ohne Kreditengpässe erfüllt werden. Der Jahresüberschuss lag mit 6,8 Millionen Euro ebenso wie der Bilanzgewinn mit 4,9 Millionen Euro auf dem Niveau des Vorjahres. Die Bank zeigt sich mit diesem Ergebnis zufrieden.

Die vom Aufsichtsratsvorsitzenden Peter Küppers geleitete Vertreterversammlung als oberstes Entscheidungsorgan der Genossenschaft entlastete die Gremien und beschloss im Hinblick auf die zukünftige Ertragsentwicklung die vorgeschlagene Dividende von vier Prozent.

