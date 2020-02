Kreis Kleve. Im Kreis Kleve nahmen 2018 nur 17,5 Prozent der Väter eine Extrazeit für die Familie. Im Durchschnitt auch nur zwei Monate.

Kreis Kleve: Väter nehmen nur selten Elternzeit

Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes, die jetzt von der Krankenkasse IKK classic ausgewertet wurden, nimmt nicht einmal jeder 5. Vater im Kreis Kleve sein Recht auf Elternzeit war. Nur 17,5 Prozent der Männer hätten sich im Jahr 2018 diese Extrazeit für die Familie genommen. Das waren 1052 Väter. 2018 haben insgesamt 6018 Familien das Elterngeld beantragt.

Männer verdienen deutlich mehr als Frauen

Michael Lobscheid, Sprecher der IKK Kleve, ergänzt, dass der Kreis Kleve damit deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 21,5 Prozent liege. Auffällig sei ferner, dass 70,7 Prozent der Männer lediglich zwei Monate Elternzeit nehmen, während es bei Frauen durchschnittlich 15 Monate sind“. Ein Grund hierfür sei die Tatsache, dass Männer immer noch mehr verdienen als Frauen, was sich deutlich in der Höhe des Elterngeldes widerspiegele. „Das durchschnittliche monatliche Elterngeld bei den Vätern lag 2018 im Kreis Kleve bei 1.131 Euro, das der Mütter nur bei 633 Euro“, so Michael Lobscheid.

Das Elterngeld ist ein finanzieller Ausgleich, wenn Eltern ihre berufliche Arbeit unterbrechen. Informationen: www.familien-wegweiser.de.