Kreis Kleve: Unfall, aufgelöste Party und Himmelslaternen

Die Polizei verzeichnete in der Silvesternacht weniger Einsätze als in den vergangenen Jahren.

Kreis Kleve Die Silvesternacht verlief aus Polizeisicht vergleichsweise ruhig. In Bedburg-Hau entdeckte die Feuerwehr verbotene Laternen am Himmel.

Die Silvesternacht im Kreis Kleve ist aus Sicht der Polizei deutlich ruhiger als in den Vorjahren verlaufen. Zu den größeren Vorkommnissen gehörte ein Unfall auf der Sommerlandstraße in Bedburg-Hau, wo ein Niederländer unter Alkohol- und Drogeneinfluss kurz vor Mitternacht mit seinem Auto ins Feld fuhr (lesen Sie hier die ausführliche Meldung), und ein Einsatz in Wachtendonk-Wankum.

In einem dortigen Hotel war laut Polizei "alles für eine ausschweifende Silvesterparty hergerichtet, die nicht mit der Coronaschutzverordnung zu vereinbaren war". Übermäßiger Lärm und ein gut gefüllter Parkplatz sprachen gegen 23 Uhr ebenfalls für den Verstoß gegen die aktuell geltenden Regeln. Die Polizisten der Wache Geldern lösten die Party auf und fertigten eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige.

Himmelslaternen in Bedburg-Hau

Die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau berichtete, dass trotz eines Verbotes zum Jahreswechsel in Schneppenbaum im Bereich Alte Bahn und Peter-van-de-Flierdt-Straße Himmelslaternen aufgestiegen waren. Die Laternen seien in Flugrichtung und Flughöhe nicht kontrollierbar. "Sie können mehrere Kilometer weit fliegen und da eventuell Brände auslösen", warnte die Feuerwehr. Zu Silvester 2019 hatten Himmelslaternen das Affenhaus im Krefelder Zoo in Brand gesteckt. 50 Tiere waren an den Folgen des Feuers gestorben.