Sturmtief „Victoria“ sorgte mit Spitzenböen von bis zu 95 km/h am Sonntag, 16. Februar, für einige Einsätze der Feuerwehren im Kreis Kleve. Um kurz vor 17.30 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau zum Gelände der LVR-Klinik aus, wo heftige Böen eine Kiefer auf einen Fiat Punto stürzen ließen. Das Auto war von einer Mitarbeiterin auf einem Parkplatz abgestellt worden.

Verletzt wurde niemand, doch der umgestürzte Baum machte die angrenzende Straße unpassierbar. Mit Motorsägen entfernten die 15 Einsatzkräfte unter der Leitung von Gemeindebrandinspektor Klaus Elsmann den Baum vollständig entfernt. Für die Dauer der Räumungsarbeiten musste die Straße gesperrt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt.

Auto mit Muskelkraft weggeschafft

In Kleve drohte um kurz nach 17 Uhr ein Baum an der Pappelstraße in Materborn auf einen Gehweg und einen Parkplatz zu stürzen, auf dem mehrere Autos standen. Einige Teile waren aus dem Baum bereits herausgebrochen. „Zunächst wurden die Anwohner informiert, damit sie ihre Fahrzeuge wegstellen konnten. Das hat auch funktioniert bis auf ein Auto, das dann mit Muskelkraft weggeschoben wurde“, berichtete Florian Pose, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Kleve. Während es noch stürmte, fällten die Kameraden auf einer Drehleiter den Baum. „Das war ein bisschen heikel“, so Pose.

Ein zweiter Baum, der quer auf der Nimweger Straße lag, und weitere kleinere Einsätze beschäftigte die Klever Feuerwehr zudem. „Insgesamt war es aber überschaubar“, meinte Florian Pose.

Ähnlich fiel das Fazit von Gochs Feuerwehrchef Georg Binn aus. Seine Einsatzkräfte räumten jeweils umgefallene Bäume an der Kalbecker Straße und in Hülm von der Fahrbahn. Darüber hinaus gab es keine größeren Aufgaben.

Die Kalkarer Wehr kümmerte sich um kurz vor 18.30 Uhr um eine große Tanne, die wegen des Sturms gegen eine 2,30 Meter hohe Mauer stürzte und notgefällt werden musste.

Stärkere Spitzenböen als vorhergesagt

Die Spitzenböen von bis zu 95 km/h, die der Klever Hobby-Meteorologe Hubert Reyers feststellte, seien stärker als vorhergesagt gewesen. Zwar werde auch der Montag ein windiger Tag, doch die Böen erreichen nur noch um die 50 km/h, schreibt Reyers auf seinem Online-Portal www.wetter-niederrhein.de.