Die Ausstellung "Die Macht der Gefühle" ist am Berufsschulstandort in Bedburg-Hau zu sehen.

Kleve / Bedburg-Hau. Im Berufskolleg Kleve / Bedburg-Hau geht es um 20 Stimmungen und Geschichte. Schüler*innen suchen die Balance zwischen Emotionen und Fakten.

Kreis Kleve: Schau über die Macht der Gefühle

Einen emotionalen Zugang zur Geschichte bietet eine Ausstellung am Berufskolleg Kleve unter dem Titel „Die Macht der Gefühle“. Schülerinnen und Schüler sollen sich besser in geschichtliche Geschehnisse hineinversetzen und hitzige Debatten der Gegenwart reflektieren können. Bis Weihnachten ist die Ausstellung am Standort in Bedburg-Hau, Rosendaler Weg 4, zu sehen.

Wut über Waldsterben, Begeisterung für Ballkünstler, Misstrauen gegenüber manipulierten Abgasnormen, Trauer aufgrund von Terror, Solidarität mit schwachen Südeuropäern, Heimat als Hoffnung – Gefühle prägen das Zusammenleben. Fakten werden durch gefühlte Wahrheiten infrage gestellt; Radikale aller Couleur finden immer mehr Zuspruch.

„Denn du schreibst Geschichte/ Mit jedem Schritt, mit jedem Wort setzt du sie fort“

„Hol den Vorschlaghammer!“ schlägt die Band ‘Wir sind Helden’ vor. Wenn Schülerin Salina Thür dieses Lied leidenschaftlich singt, ist es nicht als Gewaltaufruf zu verstehen, sondern als Appell, die Macht der Gefühle ernst zu nehmen. Sie hat sich mit ihrem Musiklehrer Karsten Verheyen musikalisch mit dem Thema auseinandergesetzt: „In der Rückschau wirkt Geschichte immer wie von anderen gemacht. Das mag ein Stück weit so auch stimmen, dennoch wird gerade in den letzten Jahren offenbar, wie sehr Geschichte auch von jedem einzelnen bestimmt wird: Jeder Hass-Post beeinflusst das politische Klima.“ Darum begleitete sie die Ausstellungseröffnung mit einem Song von Madsen: „Denn du schreibst Geschichte/ Mit jedem Schritt, mit jedem Wort setzt du sie fort“.

Die Schau arbeitet mit Fotos, Videos und Texten. Foto: Johannes Menrath

Auch andere Schüler*innen haben sich im Unterricht mit der Ausstellung beschäftigt. „Unsere Vergangenheit war nicht immer friedlich. Die Macht der Gefühle ist deutlich zu sehen. Damit ist Geschichte lehrreich, aber wir sollten nicht in ihr verharren, sondern wir sollten uns – gerade mit dem Wissen über die Vergangenheit – mit den Problemen heute auseinandersetzen“, appelliert Daria Biernacik aus der Fachoberschule für Gesundheit und Soziales. Mit ihren Mitschüler*innen hat sie konkrete Vorschläge erarbeitet: duschen statt baden, barrierefreier Bahnhof in Emmerich oder Discobesuche ohne Belästigungen.

Gefühle, die 100 Jahre Geschichte prägten

Die von der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ (EVZ) und der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur herausgegebene Schau zeigt prägnante Texte, historische Fotos und bewegende Videos. Heutige Erscheinungsformen von 20 Emotionen sind der Ausgangspunkt für Gefühlswelten, die die vergangenen 100 Jahre prägten.

„Ziel ist es, dass wir in der Auseinandersetzung mit den Ausstellungsinhalten reflektieren, wie uns Gefühle leiten, und wir insgesamt eine Balance finden zwischen Emotionen und Fakten,“ erklärt Politik-Lehrer Jan Feldmann, der die Ausstellung ans Berufskolleg Kleve geholt hat. „Das ist ein anderer Weg der Auseinandersetzung mit geschichtlichen Ereignissen. Es ist keine Zeitleistengeschichte“, sagt er. Geschichtliche Ereignisse würden hier mit vertrauten Gefühlen verknüpft.

Diesen Ansatz unterstützt auch Schulleiter Peter Wolters: „Ich wünsche mir, dass unsere Schülerinnen und Schüler die Ausstellung auf sich wirken lassen und die Gefühle bewusst wahrnehmen. Dann ergeben sich – unterstützt durch die Reflexion im Unterricht – interessante Erkenntnisse im Hinblick auf die geschichtlichen Ereignisse, aber auch auf die eigene Gefühlslage.“