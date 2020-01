Kreis Kleve. Wirtschaftsförderung Kreis Kleve bringt zur Touristikmesse Niederrhein neuen Radtouren-Prospekt heraus. Künstler Schlote gestaltete ihn.

Kreis Kleve: Radrouten-Broschüren sind erschienen

Gedruckt sind sie wohl bereits, zur Stunde werden sie geschnitten und geheftet: 20.000 Vierfarb-Broschüren werden es sein, die zum Start der Touristikmesse Niederrhein Anfang Februar an den Messeständen der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve, der Städte und Gemeinden ausgelegt werden. Auflagen in englischer wie niederländischer Sprache folgen auf dem Fuß.

„Die Fahrrad-Region Kreis Kleve in Knotenpunkten“, sind die Radrouten-Broschüren überschrieben. Den Zweiradfans zeigen sie auf 24 Seiten neben den Fotos vor allem herrliche Streckenführungen auf farbigen Panoramaseiten – Punkt für Punkt mit Ziffern versehen und damit ein Navigationssystem der einfachsten Art.

Jüngster Spross der aktuellen Hefte-Familie

Doch das quadratische Produkt, jüngster Spross der aktuellen Hefte-Familie, ist mehr als das. Es ist auch Nachweis dafür, dass der wohl bekannteste Städteplakat-Zeichner der Republik die Qualitäten der Region nicht nur über seine Strichmännchen und andere kleine Hingucker teilt: Wilhelm Schlote, der „Mann mit der Tasche voller Buntstifte“, sitzt diesmal selbst im Sattel des Niederrhein-Rades: Freundlich lächelnd, kräftig strampelnd lässt er sich den Wind des Kreisgebietes um Ohren und Haarpracht wehen und weiß, dass ihm seine kleinen, charmanten Buntstift-Interpretationen zwischen Schwanenburg und Geldertor Hunderte von Freundschaften beschert haben.

Schon zu den Zeiten, als Wilhelm Schlote mit Frau Moni zunächst in Nizza, später unweit der Basilika Sacré-Coeur in Paris lebend erste Kontakte zur Kranenburger Galerie-F aufbaute und pflegte, wuchs die Zuneigung des Künstlers zum Niederrhein. Felder und Wiesen, alte Rheinarme, Mühlen und Kopfweiden hatten es ihm schnell „angetan“.

Zum Start der Touristikmesse Niederrhein werden die Broschüren ausgelegt. Foto: Wirtschaftsförderung Kreis Kleve

Mit der Zuneigung zur Region wuchs sein Bestreben, Monumentales wie das Museum Schloss Moyland, das Historische Rathaus von Kalkar, das Steintor von Goch oder die Gnadenkapelle von Wallfahrtsstadt Kevelaer in Buntstift-Malerei zu formen.

Liebeserklärung an die Region

Daraus wurde einst das große Kreis Kleve-Plakat – getragen von stadtbildprägenden Gebäuden in 16 Städten und Gemeinden und dem Airport-Weeze-Motiv – herausgegeben als Edition der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve. Nun also der 24-Seiter zur Fahrrad-Region in Knotenpunkten.

Zum Ausklang des Heftes sieht man den Meister, wie er das Gezeichnete mit ureigener Signatur versieht und damit der Liebeserklärung an die Region das persönliche Testat verleiht.