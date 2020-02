Kreise Kleve. Der Sturm „Sabine“ hat im Kreis Kleve in der Nacht zum Montag wenig Schaden angerichtet. Am Vormittag sollen die ersten Züge wieder fahren.

Kreis Kleve: Nordwestbahn nimmt Zugverkehr wieder auf

Der Zugbetrieb auf der Linie RE 10 der Nordwestbahn im Kreis Kleve soll am Montag ab circa 11 Uhr nach dem Durchzug von Sturmtief „Sabine“ mit Verspätungen wieder aufgenommen werden. Das teilte das Unternehmen auf NRZ-Anfrage mit. Zuvor fanden Erkundungsfahrten auf der Strecke statt, die wegen einer Stellwerksstörung am Montagmorgen allerdings später als geplant begonnen hatten.

Gegen 17 Uhr am späten Sonntagnachmittag hatte die Nordwestbahn den Zugbetrieb eingestellt. Rund eine halbe Stunde später erreichte die Zentrale die Meldung von einem Baumunfall auf der Strecke zwischen Goch und Weeze. Der Zug, der sich auf dem Weg zur Endhaltestelle befand, konnte ohne Fahrzeugschäden weiterfahren, nachdem die Strecke wieder frei geräumt war. Verletzte gab es nicht.

Polizei: Region „recht glimpflich davon gekommen“

Das Sturmtief Sabine hat aus Sicht der Polizei im Kreis Kleve zwar zu einer Reihe witterungsbedingter Einsätze geführt, in der Bilanz „ist die Region aber recht glimpflich davon gekommen“. In der Zeit zwischen Sonntagvormittag und Montagmorgen wurde die Polizei 38 Mal zu durch den Sturm entstandenen Gefahrenstellen im gesamten Kreisgebiet gerufen. In der Mehrheit waren es auf Straßen umgestürzte Bäume oder herabgefallene Äste, vom Wind verwehte Baustellenmaterialen oder lose Dachziegeln, die Anrufer gemeldet hatten. Die Gefahrenstellen wurden oftmals durch die hinzugerufene Feuerwehr oder mit eigenen Mitteln der Polizei beseitigt.

Anlassbezogen war die Polizei im Kreis Kleve personell verstärkt aufgestellt. Die beiden Rheinbrücken im Kreis wurden durch Kräfte des Verkehrsdienstes regelmäßig kontrolliert, mussten aber zu keinem Zeitpunkt gesperrt werden.

Auch am heutigen Montag warnt der Deutsche Wetterdienst weiterhin vor Sturmböen. „Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Geschwindigkeit der Witterung anzupassen. Nach wie vor kann es zu Gefahren durch herabfallende Äste und Ähnlichem kommen“, so die Polizei.

Wenige Einsätze für die Klever Feuerwehr

Die Feuerwehr Kleve musste nur zu wenigen Einsätzen ausrücken. Den Anfang hatte bereits um kurz vor 14.30 Uhr am Nachmittag ein Sturmschaden an der Niersstraße in Materborngemacht: Hier drohte ein Baum auf ein Kleingebäude zu stürzen und konnte mit mehreren Seilen auf eine Wiese gezogen werden.

Erst um 17.10 Uhr kam dann der nächste Alarm: Auf dem Gelände eines Industrieunternehmens an der Alten Reeser Straße in Kellen hatte sich eine Plane gelöst und musste fixiert werden. Gegen 22.15 Uhr meldeten Passanten ein loses Baugerüst an einem Gebäude an der Römerstraße. Die Feuerwehr übergab den Einsatz an das Ordnungsamt.

Auto drohte in den Graben zu rutschen

Kurze Zeit später ging der Notruf einer jungen Frau ein, die mit ihrem Auto von der Straße abgekommen war und befürchtete, dass dieses in den Graben abrutschen könnte. Sie traute sich deshalb nicht auszusteigen. „Die Anruferin konnte aus dem Fahrzeug gerettet und dieses gesichert und geborgen werden“, so die Feuerwehr. Im Ortsteil Donsbrüggen wurden herabgefallene Dachziegel gemeldet. Hier wurden Sicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die Freiwillige Feuerwehr Kleve hatte sich nicht speziell auf das Sturmtief „Sabine“ vorbereitet. „Man beobachtet natürlich die Lage und nicht viele Feuerwehrleute werden sich am Sonntagabend etwas vorgenommen haben“, sagte Kleves Feuerwehr-Sprecher Florian Pose. Auf Privatinitiative hätten einige Einheiten auch zusammen im Depot gesessen und etwa gemeinsam den Tatort geschaut.

Undichtes Dach: Genervter Mieter rief Feuerwehr Bedburg-Hau

Eine „ruhige und positive Bilanz“ zog auch die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau. Ab Sonntagnachmittag mussten die Einsatzkräfte zu insgesamt sechs Einsätzen ausrücken – darunter ein Brandeinsatz und zwei Fehleinsätze durch ausgelöste Brandmeldeanlagen. Zu sturmbedingten Einsätzen kam es gegen 15.45 Uhr in Huisberden auf der Friedensstraße sowie gegen 23.45 Uhr in Louisendorf auf der Imigstraße. In Huisberden musste ein Baum von der Straße beseitigt werden. Ein beschädigter Telefonmast wurde in Louisendorf gesichert.

Um 23.11 Uhr wurde die Feuerwehr in eine Wohnung auf der Moyländer Straße in Louisendorf alarmiert. Hier regnete es schon längere Zeit durch das Dach in die Wohnung. „Der scheinbar genervte Mieter konnte jedoch seinen Vermieter nicht erreichen“, so die Feuerwehr, deren Eingreifen nicht notwendig war. Der Mieter wurde an seinen Vermieter verwiesen.

Kleidungsstücke brannten in der LVR-Klinik

Zu Fehleinsätzen durch Brandmeldeanlagen rückte die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau um 17 Uhr und 20.50 Uhr aus. Hier war es unter anderem durch Rauchen unter einem Rauchmelder zu der Alarmierung gekommen. Letztmalig wurden die Einsatzkräfte am frühen Montagmorgen um 4.09 Uhr ebenfalls durch eine Brandmeldeanlage alarmiert. Auf einer Station der LVR-Kliniken waren Kleidungsstücke in Brand geraten. Diese konnten jedoch vor Eintreffen der Feuerwehr durch Mitarbeiter gelöscht werden werden. Im Verlauf des Einsatzes wurden zwei Mitarbeiter mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Die Gesamteinsatzleitung hatten die Gemeindebrandinspektoren Stefan Veldmeijer und Klaus Elsmann. Eingesetzt waren rund 50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau.

In Uedem musste die Freiwillige Feuerwehr nur zu „Bagatelleinsätzen“ ausrücken, wie ihr Leiter Alexander Janßen sagte. Neben umgewehten Verkehrsschildern räumten die Einsatzkräfte auch drei Bäume von den Fahrbahnen. „Aus Sicht der Feuerwehr ist es im Gemeindegebiet Uedem zu keinem nennenswerten Schaden gekommen“, so Janßen. (red)