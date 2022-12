Kranenburg: Pkw mit Tempo 177 auf Bundesstraße geblitzt

Kreis Kleve. Die Polizei hat in der Woche vom 21. bis 28. November bei Schwerpunktkontrollen im Kreis Kleve immerhin 813 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

Die Polizei hat in der Woche vom 21. bis zum 28. November bei Schwerpunktkontrollen im Kreis Kleve immerhin 813 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Am Donnerstag, 24. November, fanden zudem kreisweit Maßnahmen im Rahmen des integrativen Fahndungs- und Kontrolltages zur grenzüberschreitenden polizeilichen Zusammenarbeit statt.

Der Mann muss mit einem Bußgeld von 700 Euro, zwei Punkten in Flensburg und drei Monaten Fahrverbot zu rechnen

Bei einer Geschwindigkeitsüberwachung am sogenannten Tennisschläger in Kranenburg fiel an diesem Tag der Spitzenreiter der gesamten Woche auf: Auf dem Messgerät waren 177 Stundenkilometer zu lesen, abzüglich der Toleranz waren das immer noch 71 Stundenkilometer, die der Autofahrer zu schnell unterwegs war. Die harten Konsequenzen für den Autofahrer, so die Polizei: „Der Mann hat nun mit einem Bußgeld von immerhin 700 Euro, zwei Punkten in Flensburg und drei Monaten Fahrverbot zu rechnen.“

Die Beamten kontrollierten auch die Handynutzung am Steuer

„Das Führen eines Fahrzeuges ist keine Nebensache, sondern benötigt die volle Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr, um geistesgegenwärtig reagieren zu können“, schreibt die Polizei. „Aufmerksamer ist man auch, wenn das Smartphone in der Tasche bleibt. Aus diesem Grund wurde auch die Handybenutzung am Steuer kontrolliert, ebenso wie Gurtverstöße und Vorfahrtsverletzungen.“ Immerhin 66 Verkehrsteilnehmer und -Teilnehmerinnen fielen mit Verstößen dieser Art in der vergangenen Woche auf. In sechs Fällen wurden Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, zehn Mal wurden Blutproben wegen des Fahrens unter Alkohol- oder Drogeneinfluss entnommen.

Auch Rad- und Pedelec-Fahrer wurden nach Angaben der Polizei kontrolliert. „Hier waren es in der Summe 61 Verkehrsteilnehmer, die sich nicht an die Straßenverkehrsordnung hielten.“

