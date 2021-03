Kreis Kleve: Nabu setzt verstärkt auf regionale Wildpflanzen

Kreis Kleve. Nabu-Projekt im Kreis Kleve leistet Beitrag für den Insektenschutz. Ziel ist es, gebietsheimische Blühpflanzen auf neuen Flächen zu etablieren

Die Nabu-Naturschutzstation Niederrhein startet ein neues Kommunikations- und Bildungsprojekt: „Insektenfreude – mit regionalen Wildpflanzen“ im Bundesprogramm Biologische Vielfalt. Ziel des Projektes ist es, gebietsheimische Blühpflanzen auf neuen privaten, betrieblichen und öffentlichen Flächen zu etablieren und bestehende Flächen umzugestalten. Dadurch kann ein Beitrag für mehr Insektenvielfalt im urbanen Raum geleistet werden.

Eine Schwebfliege ist auf einer wilden Malve gelandet. Foto: Otto de Zoete / Nabu Naturschutzstation

Ein farbenfroher, naturnah gepflegter Garten im Sommer: Dank der üppigen Pflanzenvielfalt krabbelt, summt und brummt es. Die Insekten locken zudem verschiedene Vogelarten an. Hier kann man das rege Treiben erleben und sich an wunderschönen Blüten erfreuen. So ähnlich lässt sich das Optimum aus der Sicht von Ortrun Heine und Katja Plumbaum von der Nabu-Naturschutzstation Niederrhein beschreiben. Sie rufen mit dem Projekt „Insektenfreude – mit regionalen Wildpflanzen“ dazu auf, die jeweils gebietsheimischen Blühpflanzen in die Gärten zu holen. „Manche Menschen erinnern sich noch an bunte Wiesen und Ackerränder vollblühender Vielfalt. Doch mit zunehmender Industrialisierung der Landwirtschaft und einem rasanten urbanen Flächenverbrauch wird den Insekten ihr wertvoller Lebensraum genommen“, erklärt Landschaftsökologin Plumbaum. „Eine Umkehr ist wünschenswert. Der Siedlungsraum muss dabei keineswegs eine Wüstenei für Insekten oder Natur überhaupt sein.“

Und da kommen Gärten und Balkone ins Spiel, ebenso betriebliche und kommunale Flächen, sagt Diplom-Biologin Heine: „Hier verbirgt sich ein großes Potenzial an Flächen, in die diese Wildpflanzen Einzug halten können. Und nur diese regionalen Pflanzen erfüllen die unterschiedlichen und vielfältigen Ansprüche einer Vielzahl unserer heimischen Insekten optimal.“ Zwar seien sie in ihrem Erscheinungsbild nicht so spektakulär wie gezüchtete oder exotische Kulturpflanzen – „aber ihre Bedeutung für die heimische Artenvielfalt ist dafür umso größer, denn unsere Wildpflanzen sind gleichzeitig Lebensraum, Nahrung, Nistmöglichkeit und Überwinterungsplatz für diverse Insekten, deren Raupen und Larven“, sagt Heine.

Ortrun Heine Foto: Privat / Nabu Naturschutzstation

Katja Plumbaum Foto: PETER PHILLIPS / Nabu Naturschutzstation

„Wenn wir das Insektensterben nicht aufhalten, hat das verheerende Konsequenzen.“ Insekten sind die wichtigsten Pflanzenbestäuber, sie regulieren die Anzahl der Schädlinge, sorgen für die Reinhaltung der Gewässer, und sie führen tote Biomasse in den Mineralstoffkreislauf zurück. Darüber hinaus dienen sie anderen Lebewesen, wie Amphibien, Reptilien, Fischen, Vögeln und Säugetieren als Nahrung.

Das Projekt wird bis 2026 vom Bundesamt für Naturschutz im Bundesprogramm Biologische Vielfalt gefördert. Stadt und Kreis Kleve sowie die Stadt Emmerich sind Kofinanzierer.

Eine Liste der Märkte, die insektenfreundliche Blühpflanzen anbieten, ist unter www.nabu-naturschutzstation.de zu finden.