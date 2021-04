Kreis Kleve: Landesmittel für den Griether Markt

Kreis Kleve. Die Städte und Gemeinden im Kreis Kleve profitieren mit rund 1,1 Millionen Euro am „Dorferneuerungsprogramm 2021“ des Landes.

Die CDU-Landtagsabgeordneten für den Kreis Kleve, Margret Voßeler-Deppe und Günther Bergmann, melden weitere Landesmittel für den Kreis Kleve: So enthält das „Dorferneuerungsprogramm 2021“ des Landes Nordrhein-Westfalen mit einem Gesamtvolumen von rund 28,5 Millionen Euro auch die Förderung von fünf Projekten im Kreis Kleve in Höhe von rund 1.1 Millionen Euro. „Zusammen mit der erstmalig in diesem Jahr ausgesprochenen landeseigenen Förderung für die Feuerwehrinfrastruktur investiert die Landesregierung Nordrhein-Westfalen in Orten mit bis zu 10.000 Einwohnern insgesamt 51,4 Millionen Euro“, betont Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Erscheinungsbild der Dörfer und Kommunen verbessern

Mit dem bereitgestellten Geld unterstützt die NRW-Koalition ganz gezielt den ländlichen Raum. Dazu erklären die CDU-Landtagsabgeordneten: „Weil das Erscheinungsbild unserer Dörfer und Kommunen maßgeblich durch privates Engagement geprägt ist, beschränkt sich das Förderprogramm nicht auf öffentliche Bereiche, sondern bezieht ausdrücklich private Vorhaben ein.“

Im Einzelnen werden gefördert: Die Stadt Kalkar erhält 250.000 Euro für die Umgestaltung des Griether Marktplatzes und zur Verbesserung der Wohnumfeld- und Aufenthaltsqualität. Die Gemeinde Kranenburg darf sich über 275.000 Euro zur Umgestaltung des Dorfplatzes Nütterden freuen. Zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität gibt’s weitere 188.000 Euro und zur funktionalen Weiterentwicklung des Dorfplatzes in Niel fließen 87.000 Euro. Die Gemeinde Uedem erhält 250.000 Euro für ein Dorfgemeinschaftshaus in Uedemerbruch als Begegnungsort.

Außerdem bekommt die Gemeinde Rheurdt 215.000 Euro zur Verbesserung der Barrierefreiheit und gestalterischen Aufwertung einer Straße. Straelen erhält 127.000 Euro zur Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Herongen zur Verkehrsverbesserung und Attraktivierung des Wohnumfeldes.